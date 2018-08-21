Молдавия на пороге эпидемии кори: сотни детей заболели

Кишинёв, , 03:54 — REGNUM Власти Молдавии объявили оранжевый уровень опасности по стране из-за угрозы эпидемии кори. Как передает корреспондент ИА REGNUM, национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью под председательством премьер-министра Павла Филипа.

Филип сказал, что эпидемиологическая обстановка в стране продолжает ухудшаться. Только в августе в стране зарегистрировано 56 подтвержденных случаев кори и 83 подозрения на заболевание.

Глава правительства отметил, что инфекция не распространилась, если бы вакцинация была проведена должным образом. За последние 10 лет уровень вакцинации детей снизился с 95% до 87%, а в некоторых районах этот показатель еще меньше.

«Те, кто выступает против вакцинации, я считаю, проявляют безответственность. Я имею в виду религиозные общины и родителей, которые выступают против вакцинации. Это и безответственность местных властей, в случае с лагерем в селе Новые Морены, который работал не один год с серьезными нарушениями. Безответственность проявляют и образовательные учреждения, допускающие в коллективы детей, которые не вакцинированы. В Молдавии есть закон, который предельно ясно говорит о том, что не вакцинированные дети не допускаются в коллективы», — заявил глава правительства.

Для предотвращения распространения кори и повышения уровня вакцинации детей, комиссия утвердила план мероприятий, а Министерство образования будет в новом учебном году следить за недопущением в образовательные учреждения детей, не прошедших вакцинацию.

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь отметила, что большинство случаев заболевания корью зарегистрировано в населенных пунктах на юге и в центре страны. «В связи с этим, будут привиты все дети и взрослые, находящиеся в ситуации риска. Мы будем контролировать всех детей в первый месяц учебного года, чтобы избежать вспышки инфекции. Дети, которые не привиты, не будут допускаться в учебные заведения. В населенных пунктах мы проведем встречи с представителями религиозных конфессий, с которыми обсудим важность вакцинации», — подчеркнула Чеботарь.

Между тем, в одном только Чадыр-Лунгском районе Гагаузии корью заразились 124 ребенка. В отделениях местной больницы, куда госпитализированы дети, объявлен карантин.

Ранее крупные вспышки кори произошли на территории соседних Украины и Румынии, где от заболевания скончались десятки людей и была объявлена эпидемия.

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