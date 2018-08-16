В Москве за сутки выпала почти треть месячной нормы осадков

Москва, , 09:43 — REGNUM За минувшие сутки 15 августа в Москве местами выпало 27% месячной нормы осадков, сообщают «Метеовести».

Так, в осадкомеры столичной метеостанции Строгино попало 10 мм дождя, ВДНХ — 15 мм, Тушино — 18 мм, Балчуга — 21 мм. Дожди такой интенсивности в городе наблюдались всего три раза за лето.

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Сегодня днем в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами кратковременный дождь. Воздух в столице прогреется до +24 градусов, по области — до +25. Ветер северо-западный 4−9 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Москве и Московской области температура воздуха была выше нормы на 4−5 градусов. Прохладу в регион принесли дожди, с которых началась новая рабочая неделя.

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