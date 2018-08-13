Жителей Москвы и Подмосковья ожидает понижение температуры воздуха

Москва, , 13:36 — REGNUM В Москве и Подмосковье в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха. Об этом сообщил 13 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с РБК.

Он напомнил, что температура воздуха в столичном регионе на минувшей неделе была выше нормы на 4−5 градусов тепла.

«Понижение температуры (в Москве и Подмосковье), действительно, будет происходить, — пояснил Вильфанд. — В течение всех дней нынешней недели температура будет днем плюс 21−25 градусов».

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