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Жителей Москвы и Подмосковья ожидает понижение температуры воздуха

Общество

«Понижение температуры (в Москве и Подмосковье), действительно, будет происходить»

Жителей Москвы и Подмосковья ожидает понижение температуры воздуха
stevepb
Термометр

Москва, 13 августа 2018, 13:36 — REGNUM  В Москве и Подмосковье в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха. Об этом сообщил 13 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с РБК.

Он напомнил, что температура воздуха в столичном регионе на минувшей неделе была выше нормы на 4−5 градусов тепла.

«Понижение температуры (в Москве и Подмосковье), действительно, будет происходить, — пояснил Вильфанд. — В течение всех дней нынешней недели температура будет днем плюс 21−25 градусов».

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