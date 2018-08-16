В Москве похолодало

Москва, , 08:05 — REGNUM Сегодня, 16 августа, в Москве будет прохладно. В дневные часы воздух не прогреется выше 21−23 градусов, а ночью столбики термометров поднимутся до 11−13 градусов тепла. Такие данные сообщает Гидрометцентр.

Читайте также: Рабочая неделя в Москве начнётся с дождей

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь. При этом в оставшиеся дни недели осадков не прогнозируется. Ветер западный, северо-западный, 5−10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Ранее по теме: Жителей Москвы и Подмосковья ожидает понижение температуры воздуха

В Подмосковье из-за сильного ветра и возможных осадков объявлен желтый уровень погодной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Москве и Подмосковье температура воздуха была выше нормы на 4−5 градусов.

Читайте ранее в этом сюжете: 14 августа в Москве будет тепло и сухо