67% жителей России считают прогнозы погоды точными: опрос

Москва, , 10:24 — REGNUM Сводки о прогнозах погоды актуальны для большинства жителей России: 54% граждан регулярно следят за ней по ТВ/радио или интернету, 27% — время от времени. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чем старше респонденты, тем активнее они интересуются данными метеопрогнозов: среди 60-летних и старше постоянно смотрят их 70%, тогда как в группе 18−24-летних эта доля составляет только 24%.

Доверяют прогнозам метеорологов 56% жителей России. У тех, (кто регулярно следят за прогнозами погоды, уровень доверия почти вдвое выше (65%), чем у тех, кто подобной информацией практически не интересуется (35%).

67% опрошенных отмечают, что в большинстве случаев прогнозы синоптиков бывают точны (75% среди регулярно следящих за метеосводками), не согласны с этим 30% респондентов.

Москвичи и петербуржцы в этом вопросе также настроены более скептично: о точности прогнозов говорят 54% столичных жителей против 64% и выше среди жителей других городов и населенных пунктов.

Опрос проведен 16−17 июля 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в конце мая на Москву и Подмосковье обрушился сильнейший ураган. Экстренных сообщений МЧС об урагане в Москве не было из-за прогноза погоды. Жертвами разрушительного урагана стали 16 человек, около 200 пострадали.

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