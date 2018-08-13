Рабочая неделя в Москве начнётся с дождей

Москва, , 09:01 — REGNUM В Москве сегодня, 13 августа, посвежеет. Температура воздуха не поднимется выше 22−24 градусов. По данным Гидрометцентра, ожидается переменная облачность, местами небольшие, кратковременные дожди.

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При этом дождливой погода в регионе останется как минимум до конца недели. А в среду, 15 августа, метеорологи прогнозируют грозы и сильный ветер, порывы которого будут достигать 17 м/с.

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Добавим, что в Москве и Подмосковье, после прохождения холодного атмосферного фронта, который был связан со Скандинавским циклоном, воздушная масса сменилась на новую, и понизила температуру воздуха до комфортных значений.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца прошлой недели в Москве держалась жаркая и сухая погода. Самым жарким днём в июле стало 28 июля. Температура воздуха прогрелась 30,7 градусов.

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