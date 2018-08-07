Прием в вузы инвалидов: Рособрнадзор продлил работу «горячей линии»

Москва, , 11:42 — REGNUM Работу «горячей линии» по вопросам приема в вузы Российской Федерации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья продлили до 1 сентября 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

«Рособрнадзор продлил работу «горячей линии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «горячая линия» по вопросам соблюдения прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья во время приемной кампании 2018 года доступна по номеру: +7 (499) 455 16 80.

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