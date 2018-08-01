Комиссия Рособрнадзора не нашла проблем в ЕУСПб, вуз ждет новой лицензии

Санкт-Петербург, , 14:43 — REGNUM Выездная комиссия Рособрнадзора в ходе двухдневной внеплановой проверки не выявила проблем, препятствующих выдаче Европейскому университету в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) лицензии на образовательную деятельность. Об этом 1 августа сообщили в администрации ЕУСПб.

Напомним, лишенное образовательной лицензии в 2017 году, негосударственное учреждение в текущем году подало заявку на получение новой лицензии на деятельность в сфере высшего образования. Для проверки обоснованности этой просьбы Рособрнадзор отправил в Петербург комиссию.

Предметом проверки являлись состояние помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, которые предполагается использовать при осуществлении образовательной деятельности, в целях оценки соответствия таких объектов лицензионным требованиям.

Как сообщается, проработав два дня, федеральные эксперты не выявили нарушений в проверяемых областях.

В частности, при проведении проверки установлено наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, наличие разработанных и утвержденных образовательных программ, наличие специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Как ожидают в Европейском университете, в течение 45 дней с момента подачи заявления, а это произошло 4 июля, Рособрнадзор должен принять решение о выдаче образовательной лицензии, что даст возможность возобновить прием и обучение студентов уже с нового учебного года (2018/2019).

Читайте ранее в этом сюжете: Европейский университет Петербурга проверит комиссия Рособрнадзора