Рособрнадзор лишил аккредитации три частных вуза

Москва, , 13:04 — REGNUM Три негосударственных вуза в Российской Федерации лишились госаккредитации. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Так, «Кисловодский гуманитарно-технический институт», «Волжский университет имени В.Н.Татищева» и «Межрегиональный открытый социальный институт» (Йошкар-Ола) лишились госаккредитации по ряду направлений.

«Рособрнадзором, в том числе с участием Аккредитационной комиссии, лишен государственной аккредитации: ОАНО ВО «Волжский университет имени В.Н. Татищева»., АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт»…, ООВО (Ассоциация) «Кисловодский гуманитарно-технический институт», — говорится в сообщении.

Кроме того, запрещен прием в рязанский «Региональный институт бизнеса и управления» (РИБиУ) за неисполнение предписаний в установленные сроки.

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