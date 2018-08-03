Пятница, 3 Августа 2018 года
14:17:15 МСК

Рособрнадзор лишил аккредитации три частных вуза

Общество

«Кисловодский гуманитарно-технический институт», «Волжский университет имени В.Н.Татищева» и «Межрегиональный открытый социальный институт» (Йошкар-Ола) лишились госаккредитации по ряду направлений

Москва, 3 августа 2018, 13:04 — REGNUM  Три негосударственных вуза в Российской Федерации лишились госаккредитации. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Так, «Кисловодский гуманитарно-технический институт», «Волжский университет имени В.Н.Татищева» и «Межрегиональный открытый социальный институт» (Йошкар-Ола) лишились госаккредитации по ряду направлений.

«Рособрнадзором, в том числе с участием Аккредитационной комиссии, лишен государственной аккредитации: ОАНО ВО «Волжский университет имени В.Н. Татищева»., АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт»…, ООВО (Ассоциация) «Кисловодский гуманитарно-технический институт», — говорится в сообщении.

Кроме того, запрещен прием в рязанский «Региональный институт бизнеса и управления» (РИБиУ) за неисполнение предписаний в установленные сроки.

Читайте также: Два вуза лишились лицензий после проверок Рособрнадзора

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лишение вузов лицензий и аккредитаций
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить