45% жителей России считают, что худшие времена впереди

Москва, , 11:10 — REGNUM В апреле 2018 года оценки ситуации в личной жизни жителей России и стране существенно превзошли показатели 2015−2017 годов. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 77% граждан довольны своей личной жизнью. С начала 2018 года серьезных колебаний не отмечалось.

Более двух третей граждан РФ (68%) характеризуют ситуацию в стране определенно или скорее положительно. Противоположные ответы дали 25% опрошенных.

Между тем индекс социальных ожиданий, в январе-марте 2018 года колебавшийся в узком интервале от минус 27 до минус 23 пунктов, в апреле опустился до минус 38.

Из этого можно сделать вывод, что уровень оптимизма жителей России в отношении будущего в стране снизился.

Около 40% жителей России не хватает денег на одежду и еду

На сегодняшний день 45% российских граждан ожидают, что худшие времена еще только предстоит пережить.

25%репсондентов выразили уверенность, что они остались позади. По мнению 18% опрошенных, самые большие сложности они переживают именно сейчас.

Опрос проведен 24−25 апреля 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Опрошены 2000 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 51% граждан уверены, что качество жизни в России в 2018 году не изменится. 20% надеются на лучшее, 11% верят в худшее.

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