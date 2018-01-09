37% жителей России полагают, что худшие времена впереди

Москва, , 10:14 — REGNUM Оценки жителями России ситуации в личной жизни в 2017 году улучшаются и существенно превосходят показатели 2015 и 2016 годов. Так, индекс социальных оценок относительно личной жизни составил 69 п. — против 46 п. в декабре 2016-го и 36 п. в декабре 2015-го. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Очень хорошей или скорее хорошей свою жизненную ситуацию в декабре 2017 года назвали 83% российских граждан.

Ситуацию в стране 73% респондентов характеризуют определенно положительно или скорее положительно. Отрицательные ответы дали 23% опрошенных.

Индекс социальных оценок относительно ситуации в стране в 2017 году вырос до 51 п. в ноябре и остановился на 50 п. в декабре.

Между тем более трети респондентов заявили, что худшие времена ещё впереди (37%). 34% опрошенных считают, что всё плохое осталось позади (34%).

По ощущениям 20% респондентов, самые большие сложности жители России переживают именно в настоящее время.

Опрос проведен 25−27 декабря 2017 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, у большинства жителей России пессимистические настроения по поводу роста цен. Так, 78% считают, что цены в ближайшее время будут расти быстрее, чем раньше.

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