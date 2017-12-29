51% граждан не верят в улучшение качества жизни в России в 2018 году

Москва, , 10:05 — REGNUM 47% жителей России (среди молодых — 58%) ждут, что лично для них 2018 год будет лучше 2017-го. 34% думают, что наступающий год будет таким же, как уходящий, 6% ожидают ухудшение своего положения. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Оптимисты «верят в лучшее, верят властям и руководству страны», «ожидают улучшения материального положения, роста зарплаты, доходов» и «строят много планов».

Пессимисты считают, что «в стране упадок экономики, рост цен, другие экономические проблемы», «снижается уровень жизни, низкие зарплаты, пенсии», «растет безработица, возможно сокращение на работе».

Уверены, что для страны 2018 год будет лучше 2017-го, 38% российских граждан, 34% особых перемен не предвидят.

Улучшение экономической ситуации прогнозируют 29% опрошенных. 45% заявили, что она практически не изменится. 11% предвидят ухудшение экономической ситуации в России.

В остальных сферах в 2018 году ожидают улучшений от 6% до 17% жителей России. Несколько больше (как правило, около четверти) прогнозируют ухудшения.

Наиболее пессимистично люди смотрят на ситуацию с социальным неравенством: здесь 38% респондентов говорят, что в 2018 году она только ухудшится.

Около половины граждан (от 41% до 49%) думают, что в таких сферах, как безработица, коррупция и преступность никаких изменений не произойдет.

51% граждан уверены, что качество жизни в России в 2018 году не изменится. 20% надеются на лучшее, 11% верят в худшее.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 10 декабря 2017 года в 43 субъектах РФ в 100 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, у большинства жителей России пессимистические настроения по поводу роста цен. Так, 78% считают, что цены в ближайший месяц будут расти быстрее, чем раньше.

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