В Москве ветераны ко Дню Победы получат от 3 до 10 тыс. рублей

Москва, , 15:53 — REGNUM К 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне ветераны войны, проживающие в Москве получат денежные выплаты. Об этом сегодня, 13 марта, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы, сообщается на сайте градоначальника.

По его словам, материальная помощь будет выплачена не только ветеранам Великой Отечественной войны, но и участникам ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В частности, выплату получат 15,8 тыс. москвичей — участников ликвидации аварии на ЧАЭС, пострадавших от неё и других радиационных аварий и катастроф.

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Также более материальная помощь будет выплачена 12,5 тыс. гражданам — инвалидам вследствие перенесённых катастроф, получившие или перенёсшие лучевую болезнь и другие заболевания, ветераны подразделений особого риска.

Кроме того, выплаты получат участники обороны Москвы, жители блокадного Ленинграда, вдовы военнослужащих, погибших в годы войны, и другие льготные категории граждан.

Размер выплат составит от 3 тыс. до 10 тыс. рублей в зависимости от категории получателей.

В 2018 году единовременную материальную помощь получат 158 тыс. 715 жителей Москвы, имеющих льготы.

Напомним, в 2017 году материальную помощь ко Дню Победы получили более 184 тысяч москвичей.

В последние три года размер выплат не меняется и составляет от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от категории получателей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году ветераны Великой Отечественной войны могли с 1 по 10 мая бесплатно ездить на пригородных электричках и в аэроэкспрессах.

Кроме того, ветераны войны в течение 10 дней бесплатно ездили на поездах, курсирующих во внутрироссийском сообщении.

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