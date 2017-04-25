В Москве проезд ветеранов войны в электричках будет бесплатным

Москва, , 15:53 — REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на пригородных электричках и в аэроэкспрессах во время майских праздников, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Ранее сообщалось, что пять дней во время майских праздников — 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая — горожане смогут не платить за стоянку на улицах Москвы.

Кроме того, с 1 по 10 мая ветераны войны смогут бесплатно ездить на поездах, курсирующих во внутрироссийском сообщении.

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Напомним, в 2017 году отмечается 72-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА REGNUM, на майские праздники жителей и гостей Москвы ждут около 300 различных мероприятий. В столице с 1 по 9 мая пройдут концерты, акции памяти, выставки и спортивные программы.

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