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В Москве ветераны смогут посмотреть салют с высоты птичьего полета

Общество

Для ветеранов войны подготовлена специальная программа

Москва, 4 мая 2017, 09:04 — REGNUM  В Москве в честь Дня Победы Останкинская телебашня подготовила программу для ветеранов Великой Отечественной войны. Вход на телебашню для ветеранов будет бесплатным, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

9 мая прозвучит музыка военных лет, а подсветка телебашни сменится на изображение георгиевской ленты.

Почетных гостей поздравят сотрудники филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Московский региональный центр».

Вечером ветераны смогут посмотреть салют с высоты птичьего полета.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 9 мая в честь Дня Победы запуск праздничного артиллерийского салюта будет производиться в 22:00 в 16 точках в разных районах Москвы.

Кроме того, в столице пpoйдyт oбщeгopoдcкиe, oкpyжныe и paйoнныe пpaздничныe мepoпpиятия, пocвящeнныe 72-й гoдoвщинe Пoбeды в Beликoй Oтeчecтвeннoй вoйнe. Цeнтpaльными coбытиями cтaнyт Пapaд нa Kpacнoй плoщaди, шecтвиe «Бeccмepтный пoлк», тeмaтичecкиe пpoгpaммы нa Пoклoннoй гope, нa пeшexoдныx зoнax, бyльвapax, в пapкax кyльтypы и oтдыxa.

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