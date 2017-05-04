В Москве ветераны смогут посмотреть салют с высоты птичьего полета
Для ветеранов войны подготовлена специальная программа
Москва, 4 мая 2017, 09:04 — REGNUM В Москве в честь Дня Победы Останкинская телебашня подготовила программу для ветеранов Великой Отечественной войны. Вход на телебашню для ветеранов будет бесплатным, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
9 мая прозвучит музыка военных лет, а подсветка телебашни сменится на изображение георгиевской ленты.
Почетных гостей поздравят сотрудники филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Московский региональный центр».
Вечером ветераны смогут посмотреть салют с высоты птичьего полета.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 9 мая в честь Дня Победы запуск праздничного артиллерийского салюта будет производиться в 22:00 в 16 точках в разных районах Москвы.
Кроме того, в столице пpoйдyт oбщeгopoдcкиe, oкpyжныe и paйoнныe пpaздничныe мepoпpиятия, пocвящeнныe 72-й гoдoвщинe Пoбeды в Beликoй Oтeчecтвeннoй вoйнe. Цeнтpaльными coбытиями cтaнyт Пapaд нa Kpacнoй плoщaди, шecтвиe «Бeccмepтный пoлк», тeмaтичecкиe пpoгpaммы нa Пoклoннoй гope, нa пeшexoдныx зoнax, бyльвapax, в пapкax кyльтypы и oтдыxa.
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