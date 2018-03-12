Евкуров: Не всех вернувшихся из Сирии ждут сроки

Магас, , 17:29 — REGNUM Четверо жителей Ингушетии, вернувшиеся с Ближнего Востока, были осуждены. Но обвинительные приговоры им были вынесены за преступления, совершенные ими еще до отъезда в Сирию. Всего при содействии адаптационной комиссии удалось вернуть на родину восемь человек. Об этом заявил в интервью телеканалу «Дождь» глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

Все осужденные заключили досудебные соглашения со следствием, поэтому получили «на порядок меньше», чем могли бы, отметил Евкуров. Общее же количество выехавших в Сирию и Ирак жителей Ингушетии составляет около 130 человек. По подтвержденным данным, среди них 67 мужчин, половина из которых выехала вместе со своими женами, сообщил Евкуров.

Читайте также: Евкуров родителям боевиков: Единственный путь — прийти с повинной

Напомним, адаптационная комиссия создана в Ингушетии в 2011 году. Она оказывает содействие в возвращении к мирной жизни боевиков, которые решили прекратить террористическую и экстремистскую деятельность. В настоящее время за помощью в комиссию все чаще стали обращаться не только бывшие члены НВФ, но и лица, попавшие в поле зрения органов правопорядка по другим причинам, в том числе связанным с криминальным прошлым.

Так, в ходе заседания комиссии 1 февраля 2018 года были рассмотрены заявления четырех жителей Ингушетии, которые просили посодействовать в смягчении наказания и адаптации к мирной жизни. Весной 2017 года Юнус-Бек Евкуров говорил о пяти жителях Ингушетии, вернувшихся из Сирии и вставших на путь мирной жизни с помощью адаптационной комиссии.

Читайте также: Вернувшегося из Сирии жителя Ингушетии устроили на работу тренером

Как сообщало ИА REGNUM, Юнус-Бек Евкуров не раз обращался к родителям тех, кто принимает участие в боевых действиях в составе террористических группировок в Сирии и Ираке, чтоб они оказали влияние на своих детей и убедили их вернуться на родину. Также могут рассчитывать на снисхождение и боевики, действующие на территории самой республики, если они осознают свою вину и обратятся за помощью в возвращении к мирной жизни в адаптационную комиссию

По словам Евкурова, в Ингушетии достаточно эффективно применяются принципы механизма смягчения наказания. Так год назад обратились за помощью восемь членов бандподполья, решивших встать на путь закона. Они могут рассчитывать на минимальный срок или на условно-досрочное освобождение.

Читайте также: Власти Ингушетии призвали к возвращению из Сирии «заблудших сограждан»