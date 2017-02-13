Евкуров родителям боевиков: Единственный путь — прийти с повинной

Шанс снова стать на мирный путь есть и его надо использовать, считает глава Ингушетии

Магас, , 14:12 — REGNUM В Ингушетии обратились в адаптационную комиссию с повинной и попросили о снисхождении восемь членов бандподполья. По словам главы республики Юнус-Бека Евкурова, все они могут рассчитывать на помощь властей и смягчении наказания, а также на помощь в адаптации к мирной жизни, в том числе трудоустройстве и получении образования. Условием для этого должно быть лишь неучастие их в преступлениях, за которые предусматривается строгое наказание.

О том, что родители тех, кто все еще участвует в боевых действиях в Сирии и в других странах на стороне террористических группировок, должны убедить своих сыновей сложить оружие и прийти с повинной, глава Ингушетии обратился к ним на состоявшейся встрече в мэрии Назрани. В разговоре также приняли участие представители Совета безопасности, органов прокуратуры, Управления по делам религии при главе региона, сообщили ИА REGNUM 13 февраля в пресс-службе руководителя Ингушетии.

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Глава Ингушетии: В 2016 году в республике уничтожено 13 боевиков

«Лица, причастные к террористической деятельности, имеют возможность, сложив оружие, оформить явку с повинной, воспользоваться механизмом смягчения наказания. Указанные принципы четко прописаны в законе и достаточно эффективно применяются в Ингушетии. Они позволяют учесть все обстоятельства совершения преступления и рассчитывать на минимальный срок или же на условно-досрочное освобождение», — проинформировал Евкуров.

При этом он отметил, что для членов НВФ это первый путь из двух возможных в данной ситуации. Второй — это быть найденными и понести наказание по всей строгости закона.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Ингушетии ликвидированы 13 членов НВФ, задержаны 35 пособников боевиков. Еще три человека склонены к явке с повинной. Всего в 2016 году на территории республики зарегистрировано 94 преступления террористического характера. ПРи этом не было допущено ни одного теракта.