Самые «качественные» дальневосточники живут на Чукотке и Камчатке — АРЧК ДВ

Хабаровск, , 09:27 — REGNUM Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) на инвестфоруме в Сочи представило «Индекс развития человеческого капитала». Что это такое и зачем он нужен — выяснял корреспондент ИА REGNUM.

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Разбегающееся во все регионы России население Дальнего Востока структура Минвостокразвития — АРЧК ДВ — решила остановить «Индексом человеческого капитала». В создании «Индекса», как сказано на сайте самого АРЧК ДВ, помогали Минвостокразвития и ВЦИОМ. Что это за индекс такой?

«Индекс — уникальный и практический инструмент, позволяющий оценивать демографическую и миграционную ситуацию, ценность человеческого капитала, уровень социального развития регионов, качество жизни и внешней среды в субъектах Дальневосточного федерального округа», — говорится в официальном сообщении на сайте Агентства.

Составители «Индекса» обещают, что данный инструмент станет ни больше ни меньше «опорной точкой в принятии управленческих решений на федеральном и региональном уровне, а также позволит сконцентрировать внимание на направлениях, требующих особого внимания».

Обещано, что «Индекс» поможет сравнить регионы ДФО по ключевым показателям социально-экономического развития. Непонятно только — зачем? Ведь регионы сдают отчетность, есть выводы Счетной палаты и множества других ведомств. Есть СМИ, наконец, и социальные сети, где это самое «социально-экономическое развитие» видно без всяких прикрас.

Еще АРЧК ДВ обещает, что «Индекс» поможет определить конкурентные преимущества регионов ДФО и выявить недостатки в развитии. И снова вопрос — зачем для этого «Индекс»?

Еще индекс позволит, как пишут составители, «проводить регулярный мониторинг ключевых показателей, влияющих на изменение общей ситуации и требующих концентрации усилий федеральных и региональных властей».

«Индекс» рекомендовано использовать в качестве единой системы оценки эффективности в подготовке и реализации федеральной программы развития Дальнего Востока».

Вот, собственно, почти вся полезная информация, которую можно найти на сайте АРЧК ДВ, в поисках ответа на вопрос: что же это такое — «Индекс развития человеческого капитала на Дальнем Востоке».

Ответа разъяснения АРЧК ДВ не дали. А вот вопросов вызвали еще больше, чем было изначально.

Лидерами «Индекса» специалисты АРЧК ДВ в содружестве с ВЦИОМ и Минвостокразвития назвали три дальневосточных региона, которые оценивали в баллах: Якутия — 46,8 балла, Хабаровский край — 46,3 балла, Сахалинская область — 46,2 балла. Какова шкала баллов в «Индексе» — непонятно. Что означают баллы — непонятно. Как и по каким критериям проводилась оценка — непонятно. На основании чего делались выводы — тоже непонятно.

Например, по количеству населения у Якутии 45,1 балла, у Хабаровского края 44,2, у Сахалина — 42,8.

Но в Якутии, по последним данным Сахастата, проживает меньше миллиона человек — 962,8 тыс. человек на 2017 год. А в Хабаровском крае больше миллиона — 1 327 670 человек. На Сахалине, замыкающем тройку лидеров по численности населения в «Индексе», — на 1 января 2018 года проживает 490 595 человек. Но регион в 2017 году продемонстрировал самый бурный в ДФО демографический рост — как по количеству приехавших, так и по количеству родившихся. Но Сахалин и по этому показателю лучше Хабаровского края, ставшего одним из лидеров по оттоку населения. Опять непонятно — что имели в виду составители «Индекса».

Между тем Приморье, куда более густонаселенное, чем Якутия, в «Индексе» занимает лишь четвертую позицию и удостоено всего 46 итоговых баллов и 44,3 по количеству населения. Приморье — лидер ДФО по оттоку населения в 2017 году, регион покинули 5367 человек. Но в «Индексе» чётко прописана позиция «количество населения». Поэтому снова непонятно — что имели в виду составители.

Но самое главное: непонятно, какова практическая польза этого «Индекса» для улучшения демографии в ДФО.

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Есть в «Индексе» и графа «Качество человеческого капитала».

Самые «качественные» дальневосточники, по версии АРЧК ДВ, живут на Чукотке — 56,2 балла, и на Камчатке — 52,2 балла.

А самые некачественные — в Амурской, Магаданской областях и в ЕАО. Что теперь станут делать с некачественными дальневосточниками?

И последняя позиция рейтинга — качество жизни в дальневосточных регионах.

И тут нас ждал настоящий сюрприз: по качеству жизни, по версии АРЧК ДВ, бесспорный лидер ДФО — Чукотка! Единственный регион, набравший 50 баллов. Повторим — мы не знаем, по каким критериям и по какой шкале насчитывали эти баллы.

Но самое низкое качество жизни, по версии «Индекса» от АРЧК ДВ — на Колыме.

А вот, например, по версии РИА «Рейтинг», самое высокое качество жизни в ДФО — в Хабаровском крае. Хотя, по общероссийским меркам, оно все равно крайне низкое — регион замыкает первую тридцатку рейтинга. Колыма — на третьем месте. А хуже всех в ДФО, по версии РИА «Рейтинг», качество жизни как раз на Чукотке и в ЕАО.

Таким образом, максимально пристально изучив «Индекс человеческого капитала на Дальнем Востоке», мы не нашли ответов ни на один из своих вопросов: зачем этот «Индекс», что с ним нужно делать, на кого он рассчитан, каким образом федеральные и региональные власти смогут совершить качественные рывок, скачок и прыжок в деле развития ДФО при помощи этого «уникального», как утверждают специалисты АРЧК ДФ, «инструмента?

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Особого внимания заслуживает оценка качества «человеческого капитала». Насколько качественные дальневосточники живут в том или ином регионе ДФО, АРЧК ДВ оценивало по уровню образования, профессиональной квалификации, здоровью и долголетию, культуре и ценностям, деловой и инновационной активности.

Напомним, самые качественные дальневосточники живут на Чукотке. Там всего населения — 50 157 человек. Это последние данные, доступные на Чукотстате на 2017 год. И население региона убывает на 360 человек.

Мы не сомневаемся, что на Чукотке живут самые образованные и профессиональные, самые культурные и инновационно-активные дальневосточники. Но разве менее образованы, культурны и профессиональны сахалинцы, хабаровчане, приморцы и все остальные?

Вообще, по критериям «Индекса» от АРЧК ДВ выходит, что самые качественные дальневосточники живут в самых малонаселенных районах — на Чукотке и на Камчатке.

Получается, что остальным регионам ДФО, чтобы стать качественными, нужно уменьшить население в разы? Весьма пугающий критерий, надо отметить.

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В ходе подготовки «Индекса» его создатели руководствовались 146 показателями, в том числе 68 статистическими и 78 социологическими вопросами. В рейтингах, как сообщают на сайте «Индекса», лучший показатель получал значение «1», худший — «0».

Также сообщается, что для расчета «Индекса» в августе 2017 года был проведен совместно с ВЦИОМ соцопрос в каждом субъекте ДФО.

Стоит заметить, что Минвостокразвития уже однажды взяло за основу прогноз ВЦИОМ. И пообещало Дальнему Востоку 30 млн новых жителей до конца 2016 года. Прогноз, мягко говоря, не оправдался. Дальний Восток только в 2017 году потерял 17,4 тыс. человек, а по прогнозу Росстата, которому верится больше, в 2018 году потеряет еще 30 тыс. человек.

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Подробно изучив «Индекс развития человеческого капитала на Дальнем Востоке», мы пришли к выводу, что это — очередная «глянцевая» презентация бесспорно, бурной, но вряд ли полезной для ДФО деятельности одной из структур Минвостокразвития — АРЧК ДВ. Ну что толку дальневосточникам от этого «Индекса»? Что толку, например, дирекциям дальневосточных портов, которые днем с фонарем ищут и не могут найти электриков, электромехаников и электромонтеров, а местные техникумы и колледжи готовят экономистов и специалистов по гостиничному бизнесу?

В оправдание деятельности гигантского московского аппарата Минвостокразвития проводятся всевозможные форумы, конференции, презентации. Например, только в ближайшие месяцы очередные «медиафорумы» пройдут на Сахалине и в Хабаровске, на Сахалине же пройдет «Конференция по развитию демографии ДФО». И много еще чего будет проведено. И, конечно, совсем не бесплатно, а, скорее всего, за очень большие бюджетные деньги, создан еще один красивый сайт — «Индекс развития человеческого капитала».

А дальневосточники уже открытым текстом пишут в СМИ и социальных сетях:

«Перестаньте, наконец, нас развивать!»

Потому что люди хотят реальных дел. А не глянцевых картинок.

Как сообщало ИА REGNUM, отток населения из ДФО продолжается все годы деятельности Минвосткразвития и связанных с ним структур по развитию макрорегиона. Утверждения руководителей Министерства по развитию ДФО о том, что отток удалось снизить в два раза, опровергаются выводами Росстата: бегство населения из региона усиливается, а в 2018 году увеличится в два раза. Причиной бегства люди называют низкий уровень жизни, низкое качество жизни, маленькие зарплаты, отсутствие достойной работы, невозможность сделать карьеру, недоступную медицину, низкое качество образования, дорогие услуги ЖКХ, дорогие продукты, недоступное жилье, оторванность от центральных регионов страны и дорогие авиабилеты.