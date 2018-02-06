Непогода является уважительной причиной опоздания на работу — Роструд

Москва, , 10:38 — REGNUM Опоздание на работу из-за сложных погодных условий не может быть причиной привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности, заявил заместитель главы Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

По его словам, сложные погодные условия могут вызвать перебои в работе общественного транспорта, которые, в свою очередь, могут привести к опозданию сотрудников на работу.

«Работодателям следует в таких случаях учитывать возможное наличие уважительных причин, к которым могут относиться в том числе сложные погодные условия и перебои в работе транспорта», — цитирует ТАСС замглавы Роструда.

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Напомним, в Москве из-за продолжающегося снегопада образовались рекордные 47 см снежного покрова, что больше месячной февральской нормы.

По данным синоптиков, последний раз сопоставимый объем осадков в Москве был зафиксирован в феврале 1966 года. Учитывая, что подобных природных катаклизмов не наблюдалось ранее, нынешняя аномалия может стать своеобразным рекордом за последние 100 лет.

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