В Москве высота сугробов бьет 100-летний рекорд

Москва, , 08:51 — REGNUM Рекордные 43 сантиметра снежного покрова образовались в Москве из-за продолжающегося снегопада, сообщил 5 февраля представитель погодного центра «Фобос».

"Сейчас 43 см высота снежного покрова», — цитирует РЕН-ТВ собеседника.

Как ранее сообщали в центре «Фобос», текущий удар стихии по столице России может оказаться феноменальным. Если снег не прекратится в ближайшие часы, в столице может быть побит 100-летний рекорд по осадкам в феврале.

Последний раз сопоставимый объем осадков в Москве был зафиксирован в феврале 1966 года. Учитывая, что подобных природных катаклизмов не наблюдалось ранее, нынешняя аномалия может стать своеобразным рекордом за последние 100 лет, подчеркивали синоптики.

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Сейчас в Москве температура воздуха составляет — 13°, облачно, идет небольшой снег. Ветер западный, 3—8 м/c. Ожидается, что такая погода сохранится в течение ближайших суток.

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