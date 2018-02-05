«Оранжевый» уровень опасности в Москве: сильный снегопад продолжится

Москва, , 08:22 — REGNUM Обрушившийся на Москву в выходные сильный снегопад продолжится сегодня, 5 февраля. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

«Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра (5 февраля — прим. ИА REGNUM ). Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным», — написал Собянин.

Жителям и гостям столицы следует быть крайне осторожными во время прогулок в парках и скверах города. Нежелательно парковать автомобили вблизи деревьев и слабоукрепленных конструкций.

По данным центра «Фобос», 5 февраля столичный регион проведет в тыловой части уходящего циклона. В Москве и области облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный снег. Температура воздуха в столице −11…−9 градусов, ветер северо-западный 4−9 м/с.

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Напомним, сильнейший снегопад начался в Москве 3 февраля, за выходные на город выпала месячная норма осадков. В результате непогоды погиб один человек, еще пятеро пострадали. Все деревья, упавшие под тяжестью снега и наледи, на данный момент распилены и вывезены.

В связи с непогодой было отменено и задержано более 140 авиарейсов. Для борьбы со снежными заносами на улицы Москвы были выведены около ста военнослужащих, два грейдера и универсальная дорожная машина.

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