«Обещаний не надо»: задыхающийся Красноярск ждёт от властей действий

Красноярск, , 08:56 — REGNUM Жители Красноярска, где в 2017 году состоялось два митинга «За чистое небо», ждут от властей конкретных действий по улучшению экологической ситуации.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 10 января, в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), в 2017 году Красноярск прожил под «чёрным» небом 43,5 дня.

По информации проекта «Чёрное небо», зачастую образовавшийся над Красноярском смог видно невооружённым глазом. Именно это состояние красноярцы и называют «чёрным небом». Официальное название — неблагоприятные метеорологические условия (НМУ).

Каждое объявление НМУ в Красноярске вызывает дискуссии в соцсетях. Горожане в такие моменты говорят, что они видят воздух, которым дышат. Некоторые и вовсе жалуются на ухудшение здоровья в периоды действия режима «чёрного неба».

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В марте 2017 года в Красноярске прошёл митинг «За чистое небо». По информации организаторов, к акции протеста присоединились порядка 2 тысяч человек. Среди требований, прописанных в резолюции, значились следующие: более тщательный контроль за загрязнением атмосферного воздуха и повышение штрафов за превышение нормативов (вплоть до приостановки деятельности); перевод производства тепла в черте города на природный газ; установка на всех предприятиях города современного очистного оборудования; запрет временно согласованных выбросов, сокращение квоты на выбросы основных загрязнителей и так далее.

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В декабре прошлого года в столице Красноярского края прошёл второй митинг «За чистое небо», на который, по уточнённым данным, пришли около 700 человек. Организаторы связывают это с тем, что на этот раз акция протеста проходила не в центре города, также в этот день, 9 декабря, было морозно.

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Между тем, как сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM представитель оргкомитета движения «#Зачистоенебо» Андрей Сковородников-Эрлих, красноярцы, уставшие от обещаний, ждут от властей конкретных действий.

«Ещё до первого митинга в марте мы понимали, что предстоит большой объём работы, и, скорее всего, за девять месяцев 2017 года все вопросы не решить и проблему не искоренить. Зато мы сформировали команду, какие-то определённые подвижки в решении экологических проблем происходят в регионе, создано министерство экологии. Было роздано и много обещаний. Мы их все скрупулезно записываем, но в 2018 году нам обещаний уже не нужно, а нужны только конкретные результаты, направленные на улучшение экологической обстановки в Красноярске», — сказал он.

На вопрос, беспокоит ли красноярских экологических активистов тот факт, что Год экологии (2017 год был объявлен в России Годом экологи — прим. ИА REGNUM ) подошёл к концу, собеседник ИА REGNUM ответил, что на работу чиновников влияет общественность, и «если люди готовы добиваться своего права на чистое небо над Красноярском, то, как год ни назови, они смогут этого добиться».

«Только всё нужно делать сообща, пассивная позиция и жалобы в интернете тут не помогут», — резюмировал Андрей Сковородников-Эрлих.

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Как сообщили ИА REGNUM в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края, с 1 по 8 января 2018 года на телефон горячей линии минэкологии поступило 147 звонков. Передвижная эколаборатория за эти дни выезжала в город 14 раз. По результатам замеров специалисты обнаружили 17 случаев превышения загрязняющих веществ в пределах 1−2 ПДК по диоксиду азота, оксиду углерода и взвешенным частицам. Всего за этот период краевая наблюдательная сеть, в которую входят восемь автоматизированных постов наблюдения и три передвижные эколаборатории, произвела более 38 тысяч отборов проб воздуха.

Первый в этом году режим «чёрного неба» действовал в Красноярске с 3 по 5 января. В минэкологии заверили, что инспекторы в этот период работали в усиленном режиме. В ходе рейдовых мероприятий выявлено 10 предприятий, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В Ленинском районе Красноярска обнаружили шесть организаций, работа которых оказывает негативное влияние на состояние окружающей среды. Три из них не имеют разрешительных документов на выбросы.

В Свердловском и Кировском районах замеры эколаборатории показали превышения по диоксиду азота и оксиду углерода. Эти вещества зафиксированы в выбросах четырёх предприятий. В отношении нарушителей ведётся административное расследование.

По словам красноярских экологов, на экологическую обстановку в Красноярске серьёзно влияют промышленные и тепловые предприятия, также свою лепту вносит транспорт.

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