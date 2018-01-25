Красноярск «не дышит, а задыхается»: смог не уходит из города

Красноярск, , 14:25 — REGNUM Режим «чёрного неба» в Красноярске продлили с 19 часов (по местному времени) 25 января до 15 часов 27 января. Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в городе сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Объявлены неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

В мэрии Красноярска уточнили, что НМУ — это краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. По словам красноярцев, в периоды НМУ над городом нависает чёрный смог, становится трудно дышать.

«Что сейчас в Свердловском районе творится, ребята, я окна боюсь открыть, такой запах стоит», — пишет сегодня, 25 января, жительница Красноярска в группе «#Зачистоенебо — Красноярск».

Тем временем красноярские массмедиа сегодня сообщили о том, что в городе набирает популярность видео, где чистое голубое небо за городом сравнивается с небом над Красноярском.

«Режим «чёрного неба» в городе Красноярске — это почти повседневное явление для жителей этого города. Нас травят и потихоньку уничтожают», — считает автор видео под названием «Красноярск без кислорода», опубликованного в Youtube 24 января. Он заявил, что жители Красноярска «не дышат, а задыхаются».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярске, страдающем от «чёрного неба», остановка осложняется из-за сильных морозов. В центральных и южных районах Красноярского края сохраняется сильный мороз, температура воздуха ночью минус 33—38°, местами минус 43—48°.

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Напомним, экологическую обстановку в Красноярске благополучной назвать нельзя. Местные экологи сходятся во мнении, что на экологию серьёзно влияют промышленные и тепловые предприятия, также свою лепту вносит транспорт.

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В 2017 году в столице Красноярского края состоялось два митинга «За чистое небо». К акции протеста в марте присоединились порядка 2 тысяч человек, в декабре — около 700 человек.

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В 2017 году Красноярск прожил под «чёрным небом» 43,5 дня. В этом году НМУ объявлялись уже несколько раз. В том числе режим «чёрного неба» ввели 22 января.

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