«Благоустроенный» Магадан: в Пенсионный фонд — на коленях

Магадан, Магаданская область, , 05:51 — REGNUM Жители Магадана жалуются на то, что по городу крайне сложно передвигаться не на автомобиле. Как пишут горожане в соцсетях, для пешеходов условия в столице Колымы не созданы, и центр города не исключение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сегодня на улице Горького к Пенсионному фонду женщина на коленях перелазила насыпи. Жуть, что там творится», — сообщила в Facebook горожанка Инга Сонина.

Жительница Магадана Мирослава Деренко считает, что передвижение по городу пешком, а не на автомобиле, — это в принципе проблема:

«Совершенно невозможно передвигаться, дворы — это заледеневшие колдобины и бугры, пешеходные переходы — это покрытые коркой льда поверхности, по которым передвигаться можно только ползком, тротуары — это отдельная песня, там, где они не заняты припаркованными машинами, они представляют собой полосу препятствий, преодолеть которую можно только с посторонней помощью. И всё это в центре города».

«Неужели так трудно засыпать весь город песком или солью? — недоумевает горожанка. — Дворники вроде имеются, около мусорных баков убирают, но в пятидесяти сантиметрах от баков уже начинается лед и рытвины, до которых никому нет дела. Сомнений нет, что Магадан, входящий в каких-то рейтингах в топ самых благоустроенных городов страны, таковым совсем не является. Понятно, что с таким количеством машин Магадан — город не для пешеходов, но тем не менее они имеются, и о них совсем никто не думает. Такое ощущение, что в эти праздничные дни отдыхали все коммунальные службы».

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Жительница Магадана предлагает чиновникам попробовать прогуляться по городу.

«Например, доскользить до универмага «Восход» или попытаться вскарабкаться по ледяному бугру до входа в недавно открывшийся «Гастрономъ» и так далее… Может быть, тогда придумается какой-нибудь способ сделать жизнь магаданцев чуть более комфортной и безопасной», — надеется Мирослава Деренко.

В соцсетях её мнение и просьбу активно поддержали.

«Попытались пройти по тротуару мимо арки, которая около ЗАГСа. То ещё удовольствие оказалось. Только ноги там ломать», «А арка возле Чайки? Тот еще цирк! Там вообще буераки ледяные непреодолимые. Финиш полный везде, такое ощущение, что город весь в таком состоянии», «Двор набережной реки Магаданки 13, 15 — это ужас! Убийство всего живого и неживого (машин)», «Скидывайтесь соседями на погрузчик и сами свой двор чистите, или, как сказал Гришан, за лопаты!», — вспоминают люди призыв главы города во время обильных снегопадов убирать снег.

Между тем мэрия Магадана официально сообщает, что в среду, 10 января, на расчистке проезжих частей Магадана задействовано 35 единиц техники.

«Работы организованы как в центре города, так и в отдаленных районах и в частном секторе. Ведется расчистка, расширение проезжих частей, срез наката, снеговывоз, подметание и посыпка дорог», — уточнили в пресс-службе администрации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2017 года мэр Магадана Юрий Гришан обратился к жителям города с просьбой помочь работникам коммунальных служб в уборке снега. При этом на подготовку к зимнему сезону город потратил не менее 37 млн рублей — на комбинированную дорожную машину (КДМ), зимнее дизельное топливо, многокомпонентный противогололёдный материал и техническую соль.

Горожан призыв выйти на улицу с лопатами возмутил.

«Предлагаю администрации Магадана во главе с мэром скинуться нам за это на зарплаты», «Вот когда буду получать зарплату 70 тыс., тогда и подумаю, стоит ли помахать лопатой», «Таким образом отмывают деньги, техника стоит, а топливо и трудозатраты считают!» — делились мнениями люди в соцсетях.