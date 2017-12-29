Цены продолжат расти, уверены 80% жителей России

Москва, , 09:10 — REGNUM В России за последний месяц цены на основные продукты питания, товары и услуги росли. Так считают 80% респондентов. 11% думают, что не менялись. 8% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

У большинства жителей России пессимистические настроения по поводу роста цен. Так, 78% считают, что цены в ближайший месяц будут расти быстрее, чем раньше. 10% думают, что цены на основные продукты питания не будут меняться. 11% затруднились ответить.

Примечательно, что лишь 1% из опрошенных оптимистично настроены и верят, что цены будут снижаться.

По мнению 46% респондентов, в ближайший месяц ничего не изменится. Цены будут расти так же, как и раньше. А по мнению 11%, даже быстрее, чем раньше.

Большинство граждан РФ отметили, что за последний месяц значительно выросли цены на мясо и птицу (31%), молоко и молочную продукцию (30%), рыбу и морепродукты (29%).

Также существенно подорожали яйца (19%), плодоовощная продукция (19%), хлеб и хлебобулочные изделия (18%) и сахар (12%).

По мнению опрошенных, цены сильно подскочили на мясо, птицу, рыбу, морепродукты и яйца и практически не выросли на растительное масло и алкогольные напитки.

Менее заметен жителям России рост цены на крупы, макаронные изделия (11%), растительное масло (11%) и алкогольные напитки (10%).

Опрос граждан России от 18 лет и старше проведен 10 декабря 2017 года. Интервью по месту жительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опросов, большинство жителей России (61%) самой серьезной проблемой считают рост цен. Эта проблема остается одной из самых острых на протяжении последних 20 лет.

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