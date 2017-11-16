Нажива с тяжкими последствиями: оборотень в погонах покусился на миллион

Краснодар, , 10:00 — REGNUM В Краснодарском крае заслуженное наказание за желание незаконно разжиться кругленькой суммой получил бывший заместитель начальника следственного отделения отдела МВД России по Новопокровскому району М. За крупную взятку он поплатился собственной свободой. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, преступление, за которое осудили бывшего стража порядка, — из разряда особо тяжких.

Доказать свою невиновность экс-заместитель главы не смог. Помимо штрафа в 5 млн рублей, который М. должен выплатить по решению суда, коррупционер лишился права занимать должности госслужбы и в органах местного самоуправления сроком на три года. Но и это еще не всё. Ближайшие восемь лет экс-полицейский проведёт в исправительной колонии строгого режима.

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Что же подвело бывшего правоохранителя под монастырь? Оказывается, исполнявший на тот момент обязанности начальника следственного отделения отдела МВД России по Новопокровскому району М. решил воспользоваться своим служебным положением и немного «подзаработать». Он предложил адвокату водителя большегруза, насмерть сбившего двух пешеходов, возможность избежать уголовного дела в отношении его подзащитного. Свою «помощь» страж порядка оценил в 1 млн рублей. При этом замначальника следственного отделения заверил правозащитника, что это единственный способ избежать уголовного преследования.

«Для демонстрации своих требований М. отменил уже вынесенное постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела и вернул материал для проведения дополнительной проверки», — сообщили в прокуратуре.

После этого адвокат и его подзащитный обратились с заявлением о противоправных действиях следователя в правоохранительные органы.

Задержан страж порядка был прямо с поличным. Первую часть взятки в размере 200 тыс. рублей он получил 27 сентября 2016 года в своём служебном кабинете, а через несколько дней ему была передана и вторая часть — 800 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по-крупному решили «подзаработать» и двое инспекторов полиции в Сочи. По версии следствия, они пытались нажиться на сослуживце, заподозренном в мошеннических действиях. Мужчине злоумышленники предложили поспособствовать в непривлечении его к уголовной ответственности и помочь ему избежать СИЗО. За «услуги» полицейские запросили 1,5 млн рублей, но потом снизили сумму до 1,3 млн рублей. При передаче денег подозреваемые были задержаны.

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Добавим, что за девять месяцев 2017 года, по данным краевой прокуратуры, в Краснодарском крае зарегистрировано 752 коррупционных преступления, в том числе по фактам взяточничества — 275, различного рода злоупотреблений по службе — 96, мошенничеств — 256. По материалам прокурорских проверок возбуждено 50 уголовных дел коррупционной направленности.

Так, за отчётный период были пресечены 65 актов коррупции в сфере оказания госуслуг, осуществления контрольных и разрешительных процедур, 209 — связанных с освоением и хищением бюджетных средств, 30 — связанных с оборотом земель, 49 — в сфере ЖКХ.

Средний размер незаконного денежного вознаграждения, полученного должностными лицами различного уровня, составил 368,8 тыс. руб. и варьировался от 400 рублей до 6,9 млн рублей. Зафиксирован 31 факт взяточничества, совершенного в крупном либо особо крупном размерах, выявлено 29 коррупционных преступлений, совершённых чиновниками, адвокатами, следователями, главами муниципальных образований.

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