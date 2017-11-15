Не морила голодом, а лечила ребёнка: Колыма спорит со следствием

Магадан, Магаданская область, , 12:31 — REGNUM В Магаданской области инициативная группа женщин встала на сторону приёмной матери 11-летнего Валерия Любови Коротковой, которая, как считает следствие, систематически лишала ребёнка необходимого объёма питания и пичкала его ненужными лекарствами. Знакомые женщины утверждают, что она не виновата, и готовы защищать её в суде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Колымчанке, 7 лет морившей приёмного сына голодом, предъявлено обвинение

Так, по словам подруги семьи Коротковых Натальи Могильниковой, приёмная мать мальчика, держа его на диете, просто выполняла предписания врачей.

«Мы считаем, что обвинение бредовое, — заявила Наталья Могильникова региональному СМИ ИА Весьма. — Мы все готовы подтвердить, что Любовь Короткова не пыталась специально сделать из сына инвалида».

По словам Натальи Могильниковой, Валерий с матерью приходил к ней в гости, и она видела, что он кушает, и как мать печётся о его здоровье. По утверждению колымчанки, Любовь Короткова кормила Валеру каждые 3 часа, как грудного ребёнка, диетическими блюдами: курицей, рисом, гречкой, печеными яблоками и творогом, покупала специальные сладости, в которых не было пшеницы (мальчику её было нельзя).

«Доходило до того, что ей присылали из Израиля специальные торты для Валеры. Ребёнок сильно болел, за последний год у него начал падать сахар, несколько раз он попадал в больницу, перенёс воспаление легких. Как только его выписали, она в тот же день полетела в Москву на лечение в очередную клинику, куда предварительно сама отправила документы. Зачем ей это делать, если, по мнению следствия, она, наоборот, пыталась нанести вред ребенку? При этом есть фото, где мальчик отдыхает с родителями на море, заграницей, его любили. Что касается признаний Валеры в том, что его морили голодом, — мы полагаем: ребёнка «обработали» психологи. Не забывайте: Валера узнал, что он неродной сын от врачей. Возможно, у него закралась обида из-за жёсткой диеты и ограничений в еде. Детям свойственно придумывать и привирать. Что же теперь, сажать всех родителей, кто соблюдает предписания врачей?», — недоумевает Наталья Могильникова.

Читайте также: Будем разбираться»: В Магадане защищают семью, у которой забрали ребёнка

Адвокат Любови Короткой Андрей Цуканов также считает, что женщину обвиняют несправедливо, и в том числе не согласен с определённой ей мерой пресечения в виде заключения под стражу.

«Смысл обвинения сводится к тому, что Любовь Короткова разработала план преступления, согласно которому она совместно со своим супругом, не осведомленному о её преступных намерениях, образует приёмную семью и устанавливает опеку над ребёнком, оставшимся без попечения родителей. После этого она, путём систематического лишения ребёнка необходимого объёма питания и организации приёма им слабительных препаратов, искусственно сформирует у него клиническую картину и симптоматику заболеваний желудочно-кишечного тракта. И таким образом вводит в заблуждение медперсонал лечебных учреждений, на основании которых будет установлена инвалидность, влекущая за собой выплату пособий. И всё это происходит с 2008 года. Давайте включим здравый смысл: для чего ей нужно было брать здорового ребёнка, у нас что, мало детей без опеки с инвалидностью? Проще было уже взять реального инвалида и получать пособие», — рассуждает защитник приёмной матери.

Он также сомневается в том, что Любовь Короткова, не являясь медицинским работником, была способна выработать целую систему питания и приёма слабительных препаратов, чтобы сформировать «клиническую картину и симптоматику заболевания» и ввести в заблуждение медицинских работников.

Андрей Цуканов напоминает, что мальчик лежал в очень авторитетных детских клиниках Москвы по месяцу, и все они устанавливали и подтверждали наличие у него диагноза — сложного заболевания пищеварения.

«Можно ли простому человеку так обмануть медиков так, чтобы они не выявили, что причина заболевания — голод? — сомневается адвокат женщины. — Сейчас проведена медэкспертиза, говорят, что у него нет заболеваний, и причина в голоде. Но дело в том, что диагнозы устанавливались, и она выполняла предписания и режим питания, рекомендованный врачами. А когда мальчик лежал в больнице, то питание организовывалось там же. По идее, если она морит ребёнка голодом, должно было быть улучшение, но этого не происходило».

Как сообщало ИА REGNUM, приёмную мать Валеры обвиняют в том, что она морила его голодом в течение семи лет, и тем самым причинила тяжкий вред здоровью мальчика, а также совершила мошенничество при получении выплат.

По версии следствия, женщина систематически лишала ребёнка необходимого объёма питания, пичкала его ненужными лекарствами, что сформировало у него клиническую картину и симптоматику заболевания желудочно-кишечного тракта. Тяжёлое состояние и симптомы якобы имеющихся у ребёнка болезней приёмная мать поддерживала на протяжении семи лет. В результате этих действий из федерального бюджета похищено более 1,5 млн рублей, утверждает официальный представитель следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Напомним, сейчас ребёнок находится у новой приёмной мамы, москвички Светланы. Сообщалось, что это решение было осуществлено с согласия самого Валеры.