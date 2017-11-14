Колымчанке, 7 лет морившей приёмного сына голодом, предъявлено обвинение

Ягодное, Магаданская область, , 10:48 — REGNUM В Магаданской области женщине, в течение семи лет морившей приёмного сына голодом, предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего и мошенничестве при получении выплат. Официальное заявление сделала представитель СКР Светлана Петренко, сообщает ИА REGNUM.

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По версии следствия, колымчанка, не поставив мужа в известность о своих преступных намерениях, взяла приёмного ребёнка. Систематически женщина лишала ребёнка необходимого объёма питания, пичкала его ненужными лекарствами, что сформировало у него клиническую картину и симптоматику заболевания желудочно-кишечного тракта.

В 2010 году мальчику установили инвалидность. Тяжёлое состояние и симптомы якобы имеющихся у ребёнка болезней приёмная мать поддерживала на протяжении семи лет.

«Здоровью малолетнего причинён тяжкий вред, опасный для его жизни, — отметили в ведомстве. — Из федерального бюджета похищено более 1,5 млн рублей».

Суд поместил колымчанку под стражу.

Расследование уголовного дела о халатности со стороны должностных лиц продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2017 года стало известно, что решение о двойной опеке над 11-летний доведённым до истощения мальчиком из Магадана было отменено. С согласием ребёнка новой приёмной мамой была определена москвичка Светлана Сулейманова.