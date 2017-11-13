Текслер в суде: Улюкаев не просил изменить позицию по «Башнефти»

Москва, , 12:15 — REGNUM Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев не обращался к первому заместителю министра энергетики Алексею Текслеру с просьбой изменить позицию по поводу приватизации компании «Башнефть», сообщил сам Текслер в суде 13 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом Текслер не проявлял личной заинтересованности в сохранении компании «Башнефть» в государственной собственности.

Говоря про личную заинтересованность, Текслер уточнил, что он возглавлял совет директоров в «Башнефти», не получая за это вознаграждение. Отрицательное заключение на приватизацию «Роснефтью» пакета акций было дано Текслером 3 августа 2016 года. При этом экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев не обращался к Текслеру с просьбой изменить позицию по поводу приватизации компании.

«Нет, не обращался», — ответил Текслер на вопрос адвоката.

Он указал, что приватизация «Башнефти» «Роснефтью» являлась «хорошей сделкой». Министерство энергетики России изучило вопрос о приватизации «Башнефти» по поручению правительства, пояснил Текслер.

«Отраслевая позиция в части приватизации касалась того, что компания, которая приобретет, должна развивать актив. Безусловно, «Роснефть» является таким стратегом, который развивает компанию. Это хорошая сделка», — сказал заместитель министра.

«В 2016 году я был председателем Совета директоров «Башнефти» и в этом статусе участвовал в процессе ее приватизации», — сказал он.

Он пояснил, что в министерстве согласовывали план приватизации «Башнефти», принимали участие в переписке, хотя это и была компетенция Минэкономразвития.

Напомним, 13 ноября Замоскворецкий суд Москвы продолжает допрос свидетелей, которые проходят по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции.

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Кроме Текслера, в суд вызваны глава «Роснефти» Игорь Сечин, сотрудник ФСБ Александр Калиниченко и заместитель директора департамента корпоративного управления Минэкономразвития Иван Безменов.

Улюкаев был задержан в Москве в ночь на 14 ноября 2016 года. Чиновника обвиняют в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн.

ИА REGNUM продолжает внимательно следить за ходом судебного разбирательства, читайте онлайн-трансляцию по делу Улюкаева из зала суда.

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