Понедельник, 13 Ноября 2017 года
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В ожидании Игоря Сечина: онлайн-трансляция по делу Улюкаева

Политика

ИА REGNUM из зала суда

В ожидании Игоря Сечина: онлайн-трансляция по делу Улюкаева
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Алексей Улюкаев

Москва, 13 ноября 2017, онлайн-трансляция — REGNUM  

10:09

Также сегодня в суде ожидается заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.

10:06

Улюкаева пока в зале суда нет.

10:06

Среди журналистов уже практически сложилось стойкое убеждение, что Сечина сегодня мы не увидим.

10:06

Среди свидетелей со стороны защиты сегодня ожидаются замдиректор департамента корпоративного управления Иван Безменов, а также советник департамента управления делами МЭР Сергей Волченков.

10:03

Ранее в пресс-службе суда заявляли, что Сечину отправили повестку, однако сегодня СМИ со ссылкой на официального представителя «Роснефти» Михаила Леонтьева уже сообщили, что глава компании повестку в суд всё-таки ещё не получил.

10:01

Адвокат Квеидзе, заходя в зал, пошутила по поводу ажиотажа в связи с вызовом Игоря Сечина: «Думаете, придёт что ли?»

09:56

Журналистов на этот раз заметно больше, чем обычно. Мест нет не только в зале заседания, но и внизу на первом этаже, где традиционно показывают видеотрансляцию.

09:55

13 ноября в Замоскворецком суде Москвы продолжается процесс по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Ожидается, что сегодня могут дать показания глава «Роснефти» Игорь Сечин и первый замминистра энергетики Алексей Текслер.

О допросе Сечина ходатайствовали как прокуроры, так и защита. Суд оформил повестки ещё троим свидетелям защиты, в том числе Текслеру, однако отказался вызывать вице-премьера Аркадия Дворковича.

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Дело Улюкаева
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