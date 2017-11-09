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Дело Улюкаева: Суд отправил повестку Сечину

Общество

8 ноября прокурор Борис Непорожный попросил вызвать главу «Роснефти» на процесс по делу экс-главы Минэкономразвития Улюкаева

Дело Улюкаева: Суд отправил повестку Сечину
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Алексей Улюкаев

Москва, 9 ноября 2017, 10:14 — REGNUM  Главе «Роснефти» Игорю Сечину отправили повестку с вызовом на допрос по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Об этом сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль в интервью РИА «Новости».

"Суд направил повестку (Сечину)», — сказала Хиль.

Напомним, 8 ноября прокурор Борис Непорожный попросил вызвать главу «Роснефти» на процесс по делу экс-главы Минэкономразвития Улюкаева. Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство прокурора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева задержали в Москве в ночь на 14 ноября 2016 года. Чиновника обвинили в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн.

Позже президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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Дело Улюкаева

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