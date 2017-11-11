Минздрав РФ: продолжительность жизни выросла до 72,9 лет

Москва, , 16:01 — REGNUM Продолжительность жизни в России за 3 квартала 2017 года, согласно данным Росстата, выросла до 72,9 лет, сообщила 11 сентября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Одновременно указано, что смертность жителей России снизилась за тот же период на 2,8% и составила 12,6 случаев на 1 тыс. населения. Это свидетельствует о том, что в 2017 году умерло на 39,3 тысячи человек меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

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По словам Скворцовой, снижение общей смертности есть сумма показателей снижения смертности от всех основных причин:

«от болезней системы кровообращения — на 4,1%, новообразований — на 3%, туберкулеза — на 16,9%, болезней органов дыхания — на 10,7%, в том числе от пневмоний — на 19,4%, болезней органов пищеварения — на 5,1%, от дорожно-транспортных происшествий — на 7,7%, случайных отравлений алкоголем — 19,3%», — приводятся в сообщении пресс-службы Минздрава РФ слова его главы.

Также Вероника Скворцова известила о том, что в 2017 году «удерживается исторический минимум показателя младенческой смертности», каковая за 9 месяцев текущего года уменьшилась на 12% и составляет сейчас 5,3 на 1 000 родившихся живыми младенцев.

«В большинстве регионов этот показатель уже ниже 5,0, что соответствует лучшим мировым результатам», — добавила министр здравоохранения РФ.

Напомним, 30 октября Вероника Скворцова на конгрессе Национальной медицинской палаты заявила, что в России среднемесячная заработная плата врачей в 2017 году составила 52,9 тыс. рублей, что на 48% больше, чем в 2012 году.

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