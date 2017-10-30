Названа средняя зарплата врачей в России

Москва, , 14:06 — REGNUM В России среднемесячная заработная плата врачей в 2017 году составила 52,9 тыс. рублей, что на 48% больше, чем в 2012 году, заявила 30 октября глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на конгрессе Национальной медицинской палаты.

По ее словам, в первом полугодии 2017 года заработная плата среднего медперсонала составила 29,4 тыс. рублей, младший персонал получает среднюю заработную плату в размере 19,3 тыс. рублей.

Скворцова сказала, что на эффективный контракт переведено 85,5% сотрудников, занятых в здравоохранении. Она добавила, что в регионах России продолжается работа по повышению зарплаты медицинских работников, но остаются пять регионов, где этот показатель остается на низком уровне.

По словам министра, Минздрав вместе с Национальной медицинской палатой подготовили проект концепции о введении системы саморегулирования профессиональной деятельности медицинских работников.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября 2017 года газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку Минздрава к проекту бюджета фонда ОМС написала, что в 2018 году фонду ОМС не хватит средств, чтобы платить медицинским работникам зарплаты, после повышения заработных плат в соответствии с «майскими указами».

Согласно указам, врачи должны в 2017 году получать 180% от средней заработной платы в регионе, средний и младший медперсонал — 90 и 80% соответственно. В 2018 году показатели должны вырасти до 200, 100 и 100% соответственно.

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