В Минздраве РФ назвали время, в течение которого приезжает скорая помощь

Москва, , 14:07 — REGNUM Бригада скорой помощи доезжает до пациента в течение 20 минут в 88% случаев. Об этом заявила глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова в ходе конгресса Национальной медицинской палаты «Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения».

«В 2016 году показатель 20-минутного доезда скорой медицинской помощи обеспечивался в среднем по стране в 88,2% случаев, а при ДТП — в 94%», — цитируют РИА Новости слова Скворцовой.

Она подчеркнула, что такие показатели стали возможными благодаря обновлению автопарка скорой помощи. По словам Скворцовой, в этом году в регионы направят 1,1 тыс. машин класса В.

Ранее министр здравоохранения сообщила, что Смертность в России в 2017 году сократилась более чем на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель опустился до 12 смертей на 1 тыс. человек.

Отмечается, что положительная динамика наблюдается по всем группам заболеваний. Кроме того, врачи смогли сохранить на 40 тыс. жизней больше, чем в прошлом году.

Значительнее всего за текущий год снизилась смертность от пневмонии — на 19,5%, от туберкулеза — на 18%, а от болезней органов дыхания — на 10%.

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