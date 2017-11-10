На исследования в области детской гематологии собрано полмиллиарда рублей

Москва, , 23:10 — REGNUM Ежегодно в России около 4500 детей и подростков заболевают онкологическими заболеваниями. И это число с каждым годом только растет. По данным Национального научно-практического Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, онкологические заболевания стоят на втором месте среди причин смертности детей, на первом месте — смертность от несчастных случаев и катастроф.

В России ведущим клиническим и научным центром в области детской онкологии является Национальный научно-практический Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Результаты работы коллектива врачей и исследователей позволяют говорить о возможности радикально изменить ситуацию в детской онкологии: увеличить количество выживших детей, а также повысить качество их жизни за счет внедрения эффективных и одновременно щадящих методов лечения.

Еще 25 лет назад онкологическое заболевание было практически смертельным приговором для ребенка. В 90-х годах только 7% детей с диагнозом «лейкемия» выживали. Благодаря самоотверженной работе врачей и ученых, которые внедрили оптимальный протокол лечения и организовали мультицентровые исследования в 86 ведущих специализированных детских онкологических центрах по всей стране, удалось почти в 10 раз увеличить выживаемость детей, больных острым лимфобластным лейкозом — до 80% по стране и до 95% в ФГБУ «ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России.

Фонд «Врачи, инновации, наука — детям» («ВИНД») был создан в конце 2014 года по инициативе врачей и ученых Центра, прежде всего благодаря усилиями медицинского директора ФГБУ «ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева», доктора медицинских наук, профессора Галины Новичковой.

Главной целью Фонда является обеспечение устойчивого финансирования научных и клинических исследований в области детской иммунологии, гематологии и онкологии, проводимых на базе ФГБУ «ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева», включая мультицентровые исследования, в которых ННПЦ занимает лидирующую роль.

На сегодняшний день в Фонд «ВИНД» поступило 460 миллионов рублей, включая пожертвования топ-менеджеров Газпрома (220 миллионов рублей). Создатели Фонда надеются, что за несколько ближайших лет им удастся аккумулировать в Фонде как минимум 4−5 миллиардов рублей.

В правление Фонда «Врачи, инновации, наука — детям» входят Генеральный директор ФГБУ «ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Александр Румянцев, заместитель генерального директора-директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ФГБУ «ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России Алексей Масчан, заместитель генерального директора по научно-клинической работе — медицинский директор ФГБУ «ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России Галина Новичкова, управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай, заместитель генерального директора по экономике и развитию, директор финансово-правового управления ФГБУ «ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России Наталья Борисова.

В Попечительский совет Фонда «ВИНД» вошли председатель совета директоров и крупный акционер Evraz Group Александр Абрамов, председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов, председатель Совета директоров Группы маркетинговых коммуникаций АДВ Дмитрий Коробков, советский и российский ученый-физик, доктор физико-математических наук, академик РАН Георгий Рыкованов.

Возглавляет Попечительский совет Фонда «Врачи, инновации, наука — детям» заместитель главы администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он же и стал одним из первых жертвователей фонда, передав в него свой денежный бонус, полученный после окончания работы в корпорации «Росатом».

"Когда болеют дети нет ничего хуже, — рассказал журналистам заместитель председателя правления компании «Газпром» Сергей Хомяков в июне 2017 года, когда в Фонд «ВИНД» были переданы пожертвования менеджеров Газпрома,— Мы считаем себя сильными людьми, которые могут решать любые вопросы, но, когда сталкиваешься с таким — понимаешь все свое бессилие. Тогда полагаешься на докторов, на ученых, и понимаешь, что в этом необходимо участвовать лично».

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