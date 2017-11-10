РФ нужны средства на прорывные исследования — Кириенко о детской онкологии

Москва, , 22:30 — REGNUM От 3 до 5 млрд рублей нужно для того, чтобы заработали проекты, направленные на борьбу с детскими онкологическими заболеваниями в РФ. Об этом 10 ноября заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, выступая на конференции, посвященной празднованию Дня науки, организованному Центом детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, и Фондом поддержки и развития фундаментальных исследований в области детской онкологии, гематологии и иммунологии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я верю в проекты, которые тут представлены, — заявил Кириенко, комментируя презентации врачей, представленные в рамках мероприятия. — Здесь сочетаются важные факторы. Эти люди (детские онкологи и гематологи) делают всё, что возможно. Я с трудом себе представляю, какое нужно сочетание профессиональных и человеческих качеств, чтобы работать в этом центре. Есть ощущение семьи, бережное отношение к каждому ребёнку. Коллектив центра вышел с идеей создания фонда, чтобы думать про будущее и про создание нового поколения технологий, которые позволят вылечить ещё больше детей и сделать так, чтобы они меньше страдали от последствий травматичных методов лечения».

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Кириенко отметил, что для обеспечения деятельности центра средства выделяются, и поблагодарил предпринимателей, оказывающих ему такую поддержку, однако подчеркнул, что для реализации проектов, которые предлагают сегодня специалисты, нужно от 3 до 5 млрд рублей. За этот год, по словам Кириенко, пока собрано только полмиллиарда.

«Нужны средства на прорывные исследования, — подчеркнул Кириенко. — Я верю, что мы сможем их собрать благодаря неравнодушию и уникальным, удивительным учёным. Важно неравнодушие и соучастие. Главное оставаться неравнодушными».

Напомним, что 10 ноября впервые в России на инновационной площадке MAIL.RU GROUP состоялась научно-популярная конференция, посвященная Всемирному дню науки и новейшим достижениям в области детской онкологии и гематологии.

В рамках мероприятия его гостей познакомили с различными научными исследованиями в диагностике и лечении сложных онкологических и гематологических заболеваний у детей. В числе тем, затронутых докладчиками: проблемы исследования тромбоза, использование жидкостной биопсии при диагностике опухолей головного мозга, молекулярная диагностика и работа иммунной системы в детской онкогематологии. Организатором мероприятия выступил Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева и благотворительный фонд «Врачи, инновации, наука — детям».