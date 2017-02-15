На развитие детской гематологии планируют собрать 4 млрд рублей за 5-7 лет

Первое заседание Попечительского совета Фонда поддержки и развития в области детской гематологии, онкологии и иммунологии «Врачи, инновации, наука – детям» прошло в Москве, в Национальном научно-практическом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева

Москва, , 17:38 — REGNUM 15 февраля, в Международный день детей, больных раком, в Москве прошло первое заседание Попечительского совета Фонда поддержки и развития в области детской гематологии, онкологии и иммунологии «Врачи, инновации, наука — детям». На встрече было объявлено о формировании целевого капитала для поддержки отечественной науки и медицинских исследований в борьбе с детским раком.

Всего на развитие прикладных исследований в области детской гематологии планируют собрать 4 млрд рублей за 5−7 лет.

Председателем Попечительского совета фонда назначен первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Так же в состав попечительского совета вошли двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, актриса Чулпан Хаматова, академик РАН Георгий Рыкованов, председатель совета директоров Evraz Group Александр Абрамов, председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, председатель Совета Центросоюза России Дмитрий Зубов, председатель совета директоров АДВ, инвестор и предприниматель в сфере Mad Tech Дмитрий Коробков.

По словам исполнительного директор Фонда поддержки и развития в области детской гематологии, онкологии и иммунологии Татьяны Бурмистровой, это необходимо для обеспечения научных клинических программ по изучению онкологических заболеваний. «Сейчас наука существенно продвинулась вперед в этой области. Если в 1991 году более 80% детей, заболевавших раком, умирало, то сейчас умирает только 30%. Это достигнуто благодаря науке», — заявила она.

«Мы не случайно провели первое заседание Попечительского совета 15 февраля, в международный день детей, больных онкологическими заболеваниями, — рассказал журналистам первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, — Для нашей страны и для всего мира это очень серьезная проблема. Каждый год в России заболевает от четырех с половиной до пяти тысяч ребятишек. Медицинские технологии серьезно совершенствуются, и здесь, в Центре имени Дмитрия Рогачева, который, конечно, является самым современным в России и одним из лучших в мире, за счет современных медицинских технологий и уникального высокопрофессионального коллектива, от 70 до 80 процентов детей могут полностью излечивать. Но все равно, каждый пятый ребенок погибает, и с этим нельзя смириться».

По словам Сергея Кириенко, Центру имени Дмитрия Рогачева в его текущей деятельности помогает государство и Благотворительный фонд «Подари жизнь!», но крайне важны и прикладные исследования в медицине и смежных областях.

«Это требует отдельного дополнительного финансирования, сверх того, которое выделяет государство на текущую деятельность центра, — подчеркнул Сергей Кириенко, — И мы обратились к разным людям — предпринимателям, деятелям культуры, сформировали Попечительский совет, задача которого — собрать необходимые средства для таких прикладных исследований, которые в итоге должны будут привести к тому, чтобы каждый ребенок, который заболел таким страшным заболеванием, гарантированно мог бы быть вылечен и развиваться дальше, как любой нормальный ребенок в нашей стране. Члены Попечительского совета постараются максимально помочь Центру в решении этой благородной и серьезной задачи».

По словам первого заместителя главы Администрации президента, уже в 2017 году Фонд надеется собрать порядка 400 — 450 миллионов рублей.

Один из первых взносов в целевой капитал сделал сам Сергей Кириенко, пожертвовав денежный бонус, полученный им после ухода из госкорпорации Росатом.

Фонд поддержки и развития детской гематологии, онкологии и иммунологии «врачи, инновации, наука — детям» был создан в 2014 году для финансовой и организационной поддержки Центра имени Дмитрия Рогачева, который занимается выявлением и лечением онкологических заболеваний у детей и подростков. Врачи и ученые центра занимаются исследованием и разработкой инновационных, более щадящих терапевтических методов без долговременных осложнений.

Современная медицина развивается стремительными темпами, и будет доступна для российских детей при условии поддержки отечественных разработок. Серьезные изменения и открытия в медицине возможны только при организации долговременной системы финансирования, — считают сотрудники Центра.

Национальный научно-практический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева — крупнейшее в мире специализированное высокотехнологичное научно-лечебное учреждение для детей с гематологическими, онкологическими и иммунологическими заболеваниями. В составе Центра — клиника на 470 коек, пансионат для детей с родителями на 150 комнат и госпитальная школа для больных детей. Одномоментно в центре находятся от 500 до 550 больных детей. За пять лет работы Центра пролечено 37 452 пациента, проведено 6 457 операций всех профилей, в том числе проведено 804 трансплантации костного мозга (85 процентов из которых — донорские).