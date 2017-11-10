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Страсти по «Матильде»: бескровная дуэль за честь царя

Общество

Учитель принял вызов, заявив, что конкретное время и место будет оговорено «дуэлянтами» позже

Страсти по «Матильде»: бескровная дуэль за честь царя
Иллюстрация: Цитата к/ф «Матильда». реж. Алексей Учитель. 2017. Россия
Страсть

Екатеринбург, 10 ноября 2017, 09:59 — REGNUM  Режиссера фильма «Матильда» в Екатеринбурге вызвали на дуэль, сообщает телеканал ekburg.tv.

Алексей Учитель, режиссер показанного в «Ельцин-центре» фильма «Матильда», после кинопоказа пообщался со зрителями. Один из присутствовавших в зале, Геннадий Чеурин, отрекомендовавшийся «руководителем центра по предотвращению социально чрезвычайных ситуаций», вызвал Учителя на дуэль.

Он уточнил, что собирается проводить выяснение отношений сообразно с «Дуэльным кодексом» от 1912 года, выпущенным при царствовании Николая Второго. Учитель принял вызов, заявив, что конкретное время и место будут оговорены «дуэлянтами» позже.

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Теперь режиссер, согласно этому «Кодексу», должен выбрать себе двоих секундантов, чтобы те уже договаривались о выборе оружия. Чеурин уточнил в беседе с журналистами, что надеется на бескровный вариант дуэли, состоящий в спокойном выяснении провокационной роли к/ф «Матильда».

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Напомним, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в своем видеообращении к генпрокурору РФ Юрию Чайке сравнила зрителей кинофильма «Матильда» с полицаями, прислуживавшими нацистам, и бандеровцами, на том основании, что и тех, и других нужно было охранять от растерзания народом.

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Скандал вокруг кинофильма «Матильда»

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