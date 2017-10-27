Фильм «Матильда» уступил «Последнему богатырю» в первый день проката

Москва, , 15:57 — REGNUM Премьера фильма «Матильда» оказалась не столь впечатляющей, как того опасались противники или сторонники картины, — за первый день она собрала 33 млн рублей, уступив фэнтезийной комедии «Последний богатырь» с бокс-офисом 36,9 млн рублей, об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы продажи продажи билетов в кинотеатрах (ЕАИС).

По данным ЕАИС, в первый день показа «Матильды» на 5,9 тыс сеансах побывали всего 123,7 тыс. зрителей, что свидетельствует почти о пустых залах — в среднем каждый сеанс посетил 21 человек. При этом на 6,6 тыс сеансах «Последнего богатыря» побывали 158,3 тыс. человек, что также свидетельствует о слабом интересе зрителя — каждый сеанс посетили в среднем 23 человека.

Примечательно, что слабый интерес зрителя к «Матильде» специалисты объясняют отсутствием рекламы на федеральных каналах.

«Учитывая тот факт, что от прямой рекламы «Матильды» отказались практически все федеральные каналы, стартовый четверг можно считать удачным», — сообщила главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Мария Вогт.

По ее словам, у «Последнего богатыря» «все было прекрасно с рекламой, и у него была поддержка ВГТРК», которая обеспечила превосходство над «Матильдой». Соотносить объем «рекламы», обеспеченный вследствие многомесячного конфликта между создателями фильма и его противниками с телерекламой «Последнего богатыря», представитель издания не стала.

Напомним, фильм «Матильда» повествует об отношениях балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николая II. Он вызвал неоднозначное отношение в среде некоторых «православных» деятелей, в частности, депутат Госдумы Наталья Поклонская не единожды утверждала, что фильм оскорбляет чувства верующих.

Она направляла запросы в Генпрокуратуру, Роскомнадзор, МВД с просьбой провести проверку фильма и схем его финансирования, однако, фильм все же вышел в широкий прокат.

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