Сечина вызовут в суд по делу Улюкаева

Москва, , 12:55 — REGNUM Прокурор Борис Непорожный попросил вызвать главу «Роснефти» Игоря Сечина на процесс по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Об этом передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

«Мы бы хотели уточнить, направлялась ли повестка Игорю Сечину? Просим направить ее», — обратился к судье прокурор.

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство прокурора о вызове главы «Роснефти» Сечина в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 ноября 2016 г. в Москве был задержан министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Чиновника обвинили в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн за выдачу министерством положительной оценки, в результате которой «Роснефть» смогла приобрести 50,08% акций «Башнефти».

Позже глава РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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