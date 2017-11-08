Адвокат Улюкаева рассказал о колбасках в «корзинке Сечина»

Москва, , 14:24 — REGNUM Глава «Роснефти» Игорь Сечин дарил бывшему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву корзинку с различными колбасками. Об этом, как передает ИА REGNUM, заявил адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев в Замоскворецком суде Москвы.

«Южнотирольские, краковские колбаски, салями и так далее…», — детально зачитал описание подарка Гриднев.

По его словам, все колбасные изделия из корзинки были уничтожены как скоропортящиеся продукты.

Напомним, «корзина с колбасой» несколько раз упоминалась в расшифровке телефонного разговора Сечина и Улюкаева. Стенограмма аудиозаписи их беседы была зачитана прокурором на судебном заседании 5 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан в Москве в ночь на 14 ноября 2016 г. Чиновника обвинили в вымогательстве у представителей «Роснефти» крупной взятки за выдачу министерством положительной оценки, в результате которой «Роснефть» смогла приобрести 50,08% акций «Башнефти».

Позже российский лидер Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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