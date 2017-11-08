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Дело Улюкаева: в зал суда доставили коробку с $1,8 млн

Политика

В коробке находятся деньги, которые, по данным следствия, нашли в автомобиле Улюкаева

Москва, 8 ноября 2017, 11:49 — REGNUM  В суд, где проходит процесс по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, принесли коробку с $1,8 млн, которые, по данным следствия, нашли в его автомобиле, передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Следователь доставил картонную коробку, заклеенную скотчем и опечатанную. Кроме того, он принес прозрачный пакет с несколькими упаковками купюр номиналом $100.

Изначально коробку занесли в небольшую комнату рядом с залом судебных заседаний, а затем вынесли в зал. Через несколько минут коробку положили на бок и накрыли непрозрачным полиэтиленовым пакетом, чтобы закрыть надписи на печатях.

В настоящий момент коробка и пакет с деньгами находятся на столе государственных обвинителей в Замоскворецком суде Москвы.

Ранее в ходе последнего заседания по делу Улюкаева, которое прошло 12 октября, в суде показали видео‑ и аудиозапись встречи главы «Роснефти» Игоря Сечина и Алексея Улюкаева у офиса «Роснефти» 14 ноября 2016 года, в ходе которой Сечин передал экс-министру сумку с деньгами.

Напомним, Улюкаев обвиняется в вымогательстве у Сечина взятки в $2 млн за положительное заключение Минэкономразвития, благодаря которому «Роснефть» могла выкупить пакет акций «Башнефти».

Читайте ранее в этом сюжете: Заседание по делу Улюкаева снова перенесли — теперь на 8 ноября

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Дело Улюкаева

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