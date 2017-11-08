Суд вернулся к делу Улюкаева: онлайн-трансляция ИА REGNUM 8 ноября

Москва, , онлайн-трансляция — REGNUM

12:32 Заседание завершилось в накалённой обстановке. Гриднев был крайне раздражён тем, что судья постоянно на стороне обвинения.

12:31 Чьим свидетелем будет Сечин (которому собираются послать повестку), если сторона обвинения закончила предоставление доказательств, так и осталось непонятным.

12:30 Если повторения нужны, то защита должна ходатайствовать о конкретном перечне документов, рассматриваемых повторно, добавил Филипчук. Судья согласилась предоставить выборочно материалы дела из томов, о которых просил Гриднев. Это материалы первого, третьего и шестого томов дела.

12:28 Обвинение указывает, что необходимо предоставление новых материалов по делу. При этом в дальнейшем защита сможет сослаться на любую часть документа, добавил Филипчук. «Оснований для повторного оглашения документов не имеется», — указал он.

12:28 Прокурор также обратил внимание, что стороне защиты полностью было предоставлено право обращать внимание на важные моменты в предоставлении доказательств, поэтому нет резона повторно исследовать те же документы, которые уже ранее предоставили прокуроры.

12:27 Непорожный: «Мы не возражаем, чтобы сторона защита исследовала те документы, которые мы не исследовали». Что касается повторного исследования, то данный порядок не предусмотрен УПК, указал Непорожный. Защитник сказал, что это не нарушит закон, но не сослался на какую-либо соответствующую норму

12:26 Непорожный уточнил, что прокуроры первыми предоставляли доказательства, поэтому они могли сами выбирать порядок предоставления материалов.

12:26 Семёнова сделала замечание, что Гриднев находится в зале суда.

12:25 Гриднев возмущается, что судья требует конкретного перечня доказательств, хотя прокурорам можно было в любом порядке их предоставлять без каких-либо вопросов. Возникла перепалка Гриднева с судьёй.

12:25 Судья Семёнова: «Скажите суду, что вы будете оглашать суду?» Гриднев: «Как сделали прокуроры — будем предоставлять полностью те доказательства, которые сторона обвинения практически никак не оглашала».

12:24 Непорожный: в целях соблюдения принципа рассмотрения дела в разумные сроки завершает предоставление доказательств. Гриднев: «Как мы закончили, если только что решили отправить повестку Сечину?» Суд удовлетворяет одновременно отправить повестку и закончить с предоставлением вообще. По словам Гриднев, решения совершенно неадекватны. Суд настаивает, что теперь будет рассматривать доказательства стороны защиты. Гриднев смирился и потребовал предоставить ряд томов.

12:21 «Сторона обвинения долго нас учила, много слов услышали, как обычно. Давайте в этом случае придерживаться порядка, который определён УПК», — продолжила адвокат. Прокурор язвительным комментарием перебил Бурковскую. Она сделала замечание суду.

12:20 Непорожный: «Мы бы хотели уточнить, направлялась ли повестка Игорю Сечину? Просим направить её», — указал Непорожный суду. Прокуратура окажет содействие в направлении повестки, добавил Филипчук, по месту работы. Каштанова: «Не возражаю. Полагаю, что это требовалось сделать изначально. Это обязанность суда — извещать повесткой» Гриднев: «Не понимаю, почему когда завершается предоставление доказательств мы узнаём, что Сечину даже не направлялась повестка!» При этом Гриднев отметил, что есть ещё пять человек среди свидетелей, которым, видимо, повестка тоже ещё не направлялась. Бурковская поддержала отправление повестки. При этом напомнила, что защите было отказана в вызове свидетеля потому, что в повестке был указан рабочий адрес. При этом Сечину отправят повестку по рабочему адресу. Противоречие.

12:18 Наконец, мы увидели ту самую тёмно-бежевую сумку. Сумка открыта. Гриднев спрашивает, где ключик от неё. Адвокаты Каштанова и Гриднев подошли к сумке… искать ключ. Гриднев: «Я хочу, чтобы в протоколе зафиксировали, что ещё одно вещественное доказательство в виде ключа отсутствует, и мы не можем осмотреть, что там внутри» Хотя основной отдел сумки открыт вроде бы. Бурковская указывает, что это важно — осмотреть сумку. Ибо нужно установить, можно ли туда уложить соответствующий объём денег

12:17 Непорожный снова хотел задать вопрос Улюкаеву. Гриднев: «Возражаю. В том случае, даже если Улюкаев будет задавать вопросы, сначала их задаёт защита. Я никак не согласен, что это не допрос. Это как раз допрос» Судья отклонила ходатайство. Но Улюкаев тоже не согласился отвечать. Это удовлетворило судью. Непорожный отметил, что он имеет право спрашивать, желает ли Улюкаев ответить на какой-либо вопрос. «Подсудимый Улюкаев, вы ставили эту сумку 14 ноября 2016 года в багажник машины?»

12:15 Непорожный просит осмотреть сумку, которую получил Улюкаев и где находились 2 млн долларов США. Но пока что сумки не видно. Адвокаты не возражают, но Квеидзе подчеркнула, что имело бы смысл посмотреть деньги в самой сумке. Сумка упакована в специальный пакет. На нём числа (видимо, номер дела или вещдока) и слово «Улюкаев». Ну и, разумеется, все положенные печати. Судья вскрывает внешний пакет, в которую завёрнута сумка. Помогает пристав.

12:13 Адвокаты уже на бытовуху переключились — перерыв растянулся более чем на 20 минут Прокуроры, наконец, вернулись. Положили на свой стол какую-то папку.

12:04 Адвокаты уже успели обсудить мультфильмы — говорили что-то про Чебурашку. А перерыв никак не окончится…

11:57 А перерыв ещё не окончен. Нет как судьи, так и обоих прокуроров.

11:57 В процессе обсуждения сумки адвокаты недоумевали, как мог бы Улюкаев нести сумку такого объёма. Обсудили даже рост экс-министра. По его собственным словам, он составляет 179 см.

11:54 Гадают, куда ушли прокуроры. «Может, за корзинкой?» — шутят адвокаты.

11:53 Технический перерыв всё ещё не закончился. Бурковская: «Мне интересно, у них руки теперь тоже светятся?» Вопрос от журналистов: а они имели право их трогать? «Теперь всем можно», — ответила Бурковская. «Зачем сверять деньги, если Алексей Валентинович не знал, что там деньги?» — ответила Квеидзе на соответствующий вопрос.

11:49 «Почему бы не показать деньги в сумке, в которой они якобы изначально были?» — удивляется Бурковская.

11:47 Улюкаев о чём-то пошутил и разрядил обстановку среди возмущённых адвокатов.

11:46 В целом адвокаты перешептываются о том, что в таком виде представление вещдоков не особо информативно.

11:45 Квеидзе в беседе с адвокатами журит прокуроров, что они позволяют себе непозволительно много на процессе. Адвокат Бурковская добавляет: «Какого размера должна быть сумка, чтобы в неё влезло столько денег? А ещё поднять одной рукой?» По её мнению, логично было бы прокурорам принести сначала деньги и продемонстрировать, как они укладывались бы в сумку. Никаких перчаток у прокуроров, кстати, не было при осмотре коробки с деньгами.

11:40 Непорожный попросил технический перерыв на 10 минут. Судья согласилась.

11:39 Коробку снова обматывают скотчем.

11:38 Прокуроры молча складывают пачки долларов в коробку.

11:38 Из предыдущего заявления адвоката Квеидзе следует, что адвокаты увидели деньги сегодня в первый раз. Осматривали деньги только адвокаты Квеидзе и Каштанова. Сам Улюкаев смотреть на них не стал, хотя ему предлагали.

11:36 Сторона защиты не стала проверять процесс упакования коробки. «Мы доверяем», — отметил Гриднев.

11:36 Деньги, которые были в полимерном пакете, также упаковываются обратно в этот пакет. Чувствуется запах пыли и как будто какой-то краски. Возможно, это спецраствор, который был на деньгах.

11:34 Улюкаев не стал отвечать, сославшись на то, что всё было уже сказано, когда он давал показания. Теперь деньги упаковывают обратно со стола судьи. В ту же коробку, которая, как уверил прокурор Филипчук, сохранила свою целостность.

11:34 Адвокат Гриднев: «Сначала прокурору надо было встать и изменить порядок заседания» Судья: «Это не допрос. Заявление адвоката отклоняется» Улюкаева попросили встать.

11:33 Непорожный — Улюкаеву: «Вы получали денежные средства эти 14 ноября 2016 года?»

11:32 Квеидзе констатировала: «Денежные средства были ранее в закомуфлированном виде и не были доступны для визуального восприятия»

11:32 Сначала адвокат Квеидзе возмутилась, что пересчёт денег ей был не виден. Но затем прокуроры постарались сделать процесс нагляднее.

11:31 Филипчук торжественно заявил, что вскрытие совершилось без нарушения целостности упаковки. Деньги начали перекладывать на стол судьи. Адвокаты внимательно смотрят. Практически напряжённо, можно сказать.

11:30 Процесс адвокатам виден. Вскрывается полимерный пакет, в котором лежат дополнительные деньги (пакет, который был под коробкой на фото). Судья снова просит переложить деньги на стол суда… «Безусловно, ваша честь!», — отвечают прокуроры и продолжают складывать пачки у себя на столе.

11:29 На коробке есть пояснительные надписи и подписи соответствующих лиц. Судья попросила коробку поднести к ней Но они пока не несут. Адвокат Квеидзе требует, чтобы защита проконтролировала процесс осмотра и донесения коробки. «Просим участников процесса быть более сдержанными», — заявил Непорожный Непорожный сделал выговор, что защита позволяет себе ёрнические замечания. Гриднев: «Я вообще молчу. Такое действо!» Прокуроры перекладывают пачки денег, считают их.

11:25 Непорожный: «Просим осмотреть вещественные доказательства: 2 млн долл. США, полученных Улюкаевым» Картонная коробка вскрывается.

11:22 Суд начался. Судья Семёнова в зале. Задержка составила почти 80 минут.

11:22 Прямо на вопрос о содержании коробки, впрочем, прокуроры отвечать не стали. «Сами в своё время всё узнаете», — указал Филипчук

11:19 Теперь ждём судью…

11:19 Журналисты спрашивали, почему так коробка упакована — обмотана скотчем, деньги в коробке из-под ксерокса… «Вопрос тому, кто упаковывал», — ответил Филипчук. Упаковка не отечественного производства — на ней есть надпись Rotterdam.

11:18 «А вы знаете, что это такое?» — спрашивают журналисты. «Конечно, знаю», — ответил Филипчук. «Вы-то тоже знаете», — добавил Непорожный.

11:17 Незнакомец забрал документы какие-то у Филипчука и полиэтиленовый пакет с коробки. Видимо, следователь.

11:16 Прокуроры Филипчук и Непорожный наконец-то вошли в зал. С ними ещё один человек в костюме — пока неясно кто.

11:12 Прокуроров в зале до сих пор нет. Коробка с деньгами одиноко лежит на их столе.

11:12 У Улюкаева спросили: «А вы чего-нибудь сегодня читаете»? Он отвечает: «Я сегодня не читаю, а пишу». «Сегодня чукча не читатель, а писатель». Все посмеялись. Улюкаев прямо-таки дружелюбен с журналистами. «Всё хи-хи, да ха-ха, нужно что-то серьёзное», — иронично добавил он.

11:02 В зале душно. Хотя бы помещение на время ожидания оставили проветриваться…

11:00 Так долго заседание ещё не задерживали. Уже почти на целый час.

10:51 Улюкаев действительно в приподнятом настроении. Шутит с адвокатами о том, как будут пересчитывать деньги в зале суда. А когда журналисты пытались выяснить, как зовут следователя, который принёс деньги, экс-министр добавил: «Думаете, и вам принесёт?»

10:45 Адвокат Гриднев опоздал — только сейчас в зал суда прибыл. Следователь, который принёс коробку, находится в зале суда вместе со всеми Суд всё ещё не начался. 2 Илья Иванов © ИА REGNUM Пока судьи нет, можно фотографировать Улюкаев перешучивается с Гридневым о чём-то по поводу коробки с деньгами.

10:37 Коробка небольшая: пару стопок листов A4 в ней бы уместилось, по объёму — как раз для спортивной сумки наплечной. Улюкаев впервые перешучивается с журналистами — по поводу содержания коробки. Под коробкой заметны отдельные пачки долларовых купюр — они прижаты коробкой к столу. Так что сомневаться в содержании практически не приходится. Коробка сверху накрыта полиэтиленовым пакетом, чтобы никто не прочитал надписи на ней. Когда вносили, пакет, кстати, забыли, накрыли уже позже. 3 Илья Иванов © ИА REGNUM Та самая коробка, под ней заметны отдельные пачки долларовых купюр

10:33 Улюкаев шутит, чтобы журналисты не трогали коробку. Он сегодня на позитиве.

10:32 Таинственную коробку (видимо, с деньгами) наконец-то притащили в зал суда.

10:25 Экс-министр в зале. «Здравствуйте! Давно не виделись» На вопрос, как себя чувствует, ответил, что «лучше всех».

10:22 Помимо Улюкаева в зале не хватает адвоката Гриднева и прокурора Непорожного. И, конечно, судьи Семёновой, которая приходит последней.

10:11 Информацию про деньги подтвердили приставы. Коробку занесли в маленькую комнату рядом с залом.

10:07 По словам адвокатов, прокуроры на этот раз с собой принесли некую коробку — начались спекуляции, что там могут быть те самые $2 млн, которые Улюкаев, как предполагается, получил в качестве взятки.

10:04 Напомним, что обвинению осталось предоставить суду ещё два тома письменных материалов дела. Из предыдущих томов на прошлых заседаниях прокуроры в основном просто зачитывали различные документы, межведомственную переписку в связи с приватизацией пакета акций «Башнефти». Впрочем, в числе прочего прокуроры перечислили собственность, счета и обнаруженные у экс-министра драгоценности. После чего уже продемонстрировали видеозаписи встречи экс-министра с главой «Роснефти».

09:59 Алексея Улюкаева всё ещё нет, зато подошли оставшиеся адвокаты.

09:56 Журналистов не меньше, чем в предыдущий раз. Напомним, что на заседании 12 октября обвинение предоставило видеозаписи оперативной съёмки беседы Сечина и Улюкаева, в ходе которой экс-министру была передана сумка с деньгами. Она дожидалась Улюкаева под ёлочкой около гаражного бокса у офиса «Роснефти».

09:54 Начало заседания запланировано на 10:00 мск.

09:53 Раньше всех прибыли адвокат Каштанова и прокурор Филипчук. Прокурор слегка угрюм и на приветствия журналистов реагировал неохотно.