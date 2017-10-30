За тысячу рублей хотите нас купить?: якутяне против химзавода на Лене

Якутск, , 10:41 — REGNUM Проекта газоперерабатывающего комплекса по производству метанола в Якутии пока ещё нет, но Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) уже серьёзно намерена его строить, а экологи — этим планам противостоять. Пока никакие доводы общественников, указывающие на опасность создания подобного предприятия на вечной мерзлоте возле реки Лена не впечатляют лоббистов проекта, главный представитель которых — советник гендиректора ЯТЭК Афанасий Егоров. Экологи, мнение которых в основном озвучивает представитель общественного движения «СИР» Иван Степанов, в свою очередь, не верят в доводы о надёжности и безопасности с точки зрения ядовитых выбросов с предприятия, даже если оно будет замкнутого цикла. Атмосфера споров накаляется, противники и сторонники проекта не могут сойтись в едином мнении, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Новый виток обсуждения уже давно витающей в республике болезненной темы строительства завода по производству метанола спровоцировали 2 события: дебаты между Афанасием Егоровым и Иваном Степановым, а также последовавшее за ними обсуждение в общественной палате региона, длившееся 4,5 часа.

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Афанасий Егоров неоднократно и в подробностях, которые возможны сегодня в ситуации, когда даже проекта предприятия ещё нет, рассказал о том, как он видит процесс производства метанола в республике. Главное, в чём он заверил — у производства будет замкнутый цикл водоснабжения: «Воду мы никуда не сливаем, вся вода у нас используется так или иначе. Будет водозабор из реки Лена — нам же нужно где-то брать воду —на уровне до 100 кубометров воды в час. Сточные воды попадают на очистные сооружения».

Сколько при этом выбросов будет уходить в атмосферу — пока неизвестно, и зависит от конкретного вида оборудования, признался советник гендиректора ЯТЭК. Он в принципе констатировал, что обсуждаемый газоперерабатывающий комплекс находится на предпроектной стадии, и есть вопросы, на которые не получается сегодня абсолютно точно ответить, но в процессе появления подробностей обещал информировать.

Кроме того, Афанасий Егоров сразу подробно остановился на потенциальных бонусах, которые получит население от строительства ментолового завода.

«Обязательно будет подводка магистрального газопровода и резервная нитка ЛЭП от Якутской ГРЭС-2, и мы хотим иметь собственную небольшую газотурбинную электростанцию», — рассказал Афанасий Егоров.

Жителям Мегино-Кангаласского района сразу были обещаны преимущества в виде возможности с помощью очистных сооружений, готовящих воду из реки Лена к производственному процессу, снабжать ею также Павловск и Нижний Бестях. Сулят людям и резервный источник электроснабжения в виде собственной газотурбинной электростанции завода. Метаноловый завод, по словам Афанасия Егорова, с помощью своих очистных сооружений способен решить и проблему жидких бытовых отходов, с которыми в маленьких населённых пунктах ситуация катастрофическая.

«В проекте соглашения с администрацией Мегино-Кангаласского района мы сразу оговорили, что готовы участвовать в социальной жизни муниципалитета, в строительстве объектов социальной инфраструктуры, и даже шествовать над школами и оказывать спонсорскую помощь», — попытался убедить в нужности предприятия Афанасий Егоров.

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«Вы больше поможете жителям Мегино-Кангаласского района, если не будут там этот завод строить», — развеял идиллию всесторонней поддержки населения с помощью газоперерабатывающего предприятия Иван Степанов, напомнив, что, строя комплекс, ЯТЭК думает, в первую очередь, о себе, а именно — о прибыли.

По мнению общественника, готовящееся к строительству предприятие несёт потенциальную угрозу людям, которые в результате утечки метанола могут погибнуть, ослепнуть, заболеть раком или стать бесплодными. Риски эти усугубляет то, что предприятие намерены возводить не просто на вечной мерзлоте, а на её особом участке.

«Мы считаем, что такое производство на реке Лена вообще не должно рассматриваться. Во-первых, правый берег Лены — это так называемая бестяхская терраса, особый район. Директор института мерзлотоведения Михаил Железняк говорил о том, что необходимо дополнительно изучить этот участок», — напомнил Иван Степанов.

Он также сообщил, ссылаясь на учёных, что именно на правом берегу Лены поверхностные воды довольно быстро попадают в реку, и этот процесс ускоряется благодаря всемирному потеплению: «Хождение грунта, нестабильность на вечной мерзлоте, особенно на правом берегу Лены. Там идут процессы, которые вымывают грунт под землёй. Из одного здания в другое будут идти трубопроводы, труба может лопнуть на этих даже маленьких натяжениях. Иностранные компании — это, конечно, хорошо, но они не знают, как работать на вечной мерзлоте».

«В случае, если произойдёт выброс или утечка метанола, он очень быстро попадёт в реку Лена. А завод расположен выше нашего водозабора. Я уже не говорю про все те сёла, которые находятся ниже по течению — они тоже могут отравиться. Но с водозабора эта вода будет доставлена в квартиры жителей Якутска, а мы её тоже пьём. Не дай Бог если метанол попадёт к нам в квартиру — он имеет свойство попадать в организм даже через кожу. Вызывает кроме смерти слепоту, онкозаболевания, бесплодие. Метанол имеет свойство накапливаться. Это то, что мы должны знать, прежде чем рассматривать любые подобные проекты. Никто не сможет исключить попадание метанола в Лену. В мире не изобрели фильтры, которые бы улавливали разбавленный метанол. Население имеет право знать о возможных последствиях, которые могут коснуться каждого из нас», — уверен Иван Степанов.

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При этом он отметил, что до появления проекта рано кричать, что этот завод нам не нужен, но и о том, что даже у самого надёжного производства есть риски, и доказательство тому — в том числе пожарное депо, которое собираются разместить на территории предприятия: «Значит, теоретически, возможно возникновение пожаров». Да и от других аварий разного рода, в том числе при транспортировке метанола по построенной на вечной мерзлоте железной дороге, проект явно не застрахован, настаивал эколог.

Иван Степанов предлагает поискать для газоперерабатывающего предприятия другое место, подальше от реки Лена, а её, в свою очередь, считает нужным наделить статусом особо охраняемой природной территории по примеру Байкала.

«Да, я хочу, чтобы республика развивалась, но пусть это будут производства, которые не наносят вреда», — резюмировал эколог.

На фоне его выступления с констатацией угроз населению достаточно блёкло смотрелись заявления Афанасия Егорова о рабочих местах, которые жители Мегино-Кангаласского улуса получат в обмен на согласие мириться с рисками от такого предприятия. Трудоустроить на метаноловый завод обещают 300 человек, порядка 80 из них — инженеры, химики-технологи, остальные 220 сотрудников — это слесаря, электрики, бухгалтера и так далее. Кроме того, питание, транспорт, уборку помещений, охрану намерены отдать на аутсорсинг местным предпринимателям.

«Производство экспортно ориентированное, мы планируем, что будем по железной дороге вывозить готовую продукцию до Находки, и дальше поставлять в Японию, Южную Корею и Китай. Это основные пока рынки сбыта, хотя, еще раз повторю, спрос на метанол растёт. Что мы видим с точки зрения экономики проекта? Во-первых, на основном производстве будет занято порядка 300 человек. По нашим прикидкам подоходный налог составит порядка 40 млн рублей в год. Налог на прибыль, когда производство уже встанет на ноги и будет работать в полный рост, может составлять порядка 1,5 млрд в год. У нас будет увеличено производство газа на ЯТЭК, выручка «Сахатранснефтегаза», который будет его транспортировать», — рассказал также Афанасий Егоров.

При этом снижения тарифов на газ для населения он не обещал: «У меня есть на этот счёт свои сомнения. Дело в том, что у газотранспортников тоже есть свои проблемы, и они должны будут смонтировать порядка 80 км газопровода третьей нитки, а это будет стоить около 3 млрд рублей, и других источников компенсировать эти расходы, кроме как тариф, нет».

«Это вроде бы нужное для нас производство, но мы должны посмотреть с точки зрения, а сможем ли мы потом безболезненно справиться с авариями? Ведь опрокидывание даже одной ёмкости с метанолом — 13 млн кубометров загрязнённой почвы. Мне кажется, даже одна маленькая авария не стоит тех денег, которые нам предлагает инвестор», — не согласен с Афанасием Егоровым Иван Степанов. Убедить друг друга оппонентам не удалось.

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Не получилось прийти к единому мнению о нужности предприятия по производству метанола в республике и на заседании региональной общественной палаты, хоть и длилось оно 4,5 часа.

Общественники были недовольны тем, что ЯТЭК прислала на обсуждение столь спорного проекта всего одного своего представителя — того же самого Афанасия Егорова.

«Самым естественным образом он поднес «огонёк» к бочке с порохом возмущения против строительства газоперерабатывающего комплекса. Просто рассказал о проекте», — резюмировали в общественной палате.

Обещанные представителем ЯТЭК 40 млн рублей налогов поделили на число жителей Мегино-Кангаласского района, и, оказалось, что на каждого придется чуть больше 1 тысячи рублей. Раздались выкрики: «За тысячу рублей хотите нас купить?».

Опасения Ивана Степанова о возникающих из-за метанолового производства на вечной мерзлоте угрозах подтвердили учёные. Кандидат геологических наук, заведующий лабораторией криогенных ландшафтов Института Мерзлотоведения СО РАН Александр Федоров сказал, что на самом деле участок для строительства газоперерабатывающего комплекса выбран неудачно. Более того, он прямо назвал его «опасным», пояснив, что «мерзлота уже не та».

Сотрудник Института проблем нефти и газа Алексей Сивцев перечислил все имеющиеся в республике месторождения газа, заявив, что на самом деле запасов не так много, как пишется на бумаге, и на самом продуктивном горизонте Средневилюйского месторождения может хватить на 15−20 лет при существующем потреблении.

«Надо понять, что в республике больше нет газовых месторождений, подготовленных к немедленной эксплуатации. Два-три года можно без проблем обеспечить комплекс сырьем, снять, как говориться, «сливки», а дальше газа может и не хватить…», — усомнился он. Информацией учёного заинтересовался один из немногих сторонников проекта, министр промышленности республики Андрей Панов, который намерен ознакомиться со сведениями о нехватке газа более подробно.

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В итоге общественные слушания болезненного для республики вопроса постановили принять к сведению информацию о предприятии от представителя ЯТЭК, которой, в свою очередь, рекомендовали рассмотреть и прозвучавшие на обсуждении замечания. Перед тем, как строить завод, общественники также попросили провести открытый аудит состояния газотранспортной системы на участке Мастах — Средневилюйское (Кысыл-Сыр), работы по оценке извлекаемых запасов газа ЯТЭК на участках Средневилюйского месторождение, провести общесвтенную экологическую экспертизу ТЭО строительства газоперерабатывающего комплекса в Мегино-Кангаласском улусе с привлечением общественности и ознакомить население республики с проектом предприятия, когда таковой будет готов.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже вторая попытка организовать газохимическое производство в Мегино-Кангаласском районе Якутии. Предыдущее намерение создать завод по производству карбамида из газа в 2015 году было встречено шквалом протестных акций со стороны жителей республики, не желающих мириться с угрозами для окружающей среды. После серии митингов, вызвавший столь бурное возмущение проект с перспективой слива сточных вод в реку Лена перестали рассматривать. Однако в 2017 году к месторождению газа в Мегино-Кангалассокм районе республики вернулись уже с предложением построить другое, якобы более экологичное, предприятие по производству метанола.