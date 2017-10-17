Химзавод в вечной мерзлоте Якутии — совершенно безопасно и без выбросов?

Якутск, , 12:52 — REGNUM Обсуждение грядущего строительства газохимического комплекса в Якутии не утихает даже после прошедшего 14 октября митинга в столице республики. Мерзлотоведы считают опасным возведение подобных предприятий на неустойчивых грунтах, но ЯТЭК настроено серьёзно, и людей уверяют: вреда не будет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Якутия и химзавод: Чиновники смотрят в рот топ-менеджерам крупных компаний

В том, что вредных выбросов и стоков не будет, председателя общественного движения «Сир» Ивана Степанова заверил директор ООО «Якутский газоперерабатывающий комплекс», которое занимается проектом химзавода, Денис Соломатин.

«По его словам, «исключаются полностью стоки загрязненной воды, так как их вообще не будет». Я лично в это пока не готов поверить… «Не будет опасности выбросов ядовитых и загрязненных испарений в атмосферу…» Да неужели?! Как-то невероятно звучит, если честно», — сомневается общественник.

По его мнению, никакая проработанность в этом вопросе не сможет ликвидировать все опасные последствия таких аварий, а потому обещание компании решить вопрос неустойчивости грунтов из-за вечной мерзлоты в месте строительства не утешают. Но Денис Соломатин настаивает: «Будут учтены всевозможные аварийные случаи, в следствии которых теоретически может быть утечка метанола в окружающую среду».

Читайте также: Якутия: Не нужны нам химзаводы, у нас даже обычные ГРЭС взрываются

Опасным проект кажется и кандидату географических наук, заведующему лабораторией криогенных ландшафтов Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН Александру Фёдорову. Своё мнение он высказывал на прошедшем митинге.

«Мы констатируем очень большие изменения в вечной мерзлоте, это уже не та вечная мерзлота, — публикует выступление учёного интернет-газета «В Якутии.ру». — В прошлый раз, в 2015 году, наши аргументы взяли верх. Потому что мы доказали, какие изменения могут быть с вечной мерзлотой при строительстве газохимического завода и вообще всех подобных конструкций. И тот проект отложили».

Новым проектом мерзлотовед сильно удивлён, предполагая, что «выкладки» и результаты учёных ЯТЭК, наверное, даже не смотрел, но Александр Фёдоров уверен: «Невозможно, если такие изменения идут, строить какие-то грандиозные сооружения и заводы на практически неустойчивых грунтах».

Читайте также: Химзавод в Якутии: что перевесит — желание заработать или самосохраниться?

«Наши земли стали очень опасными. И, конечно же, ЯТЭК должен был это знать. Потому что все разработки — не только наши, но и во всем мире, говорят об очень больших изменениях в вечной мерзлоте. Не учитывать этот момент — практически разрушить все нашу экономику, нашу жизнь. Допустить этого нельзя», — уверен мерзлотовед.

Как сообщало ИА REGNUM, против строительства газохимического завода в Мегино-Кангаласском районе республики жители Якутии активно выступали в 2015—2016 годах. Люди сделали вывод, что эту идею власти Якутии оставили, основываясь на обещании главы республики Егора Борисова закрыть эту тему при условии, что «в этом улусе никаких проектов больше не будет», но о газохимическом производстве вспомнили снова. Если в первый раз предполагалось, что в реку Лену придётся сбрасывать отходы химического производства, то теперь людей уверяют, что никакого вреда экологии предприятие не нанесёт, но проекта его экологи пока не видели.

Напомним, 14 октября на окраине Якутска состоялся митинг за экологию республики, на который пришли порядка 200 человек. Организаторы мероприятия уверены: если бы акция протеста проходила в центре города и на неделю раньше, народу было бы гораздо больше.

Читайте также: Метаноловый завод в Якутии: Лишь бы деньги маячили, о людях не думает никто