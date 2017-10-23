Оппозиции в Белоруссии запретили пикет против дедовщины в армии

Минск, , 17:28 — REGNUM Минский городской исполнительный комитет не разрешил оппозиции провести пикет против дедовщины в белорусской армии. Заявку на проведение акции подавали незарегистрированные в республике «Социально-христианское движение» и «Белорусская христианская демократия» в связи с резонансным делом о гибели 21-летнего солдата-срочника в Печах.

Пикет планировалось провести 29 октября возле здания министерства оборны Белоруссии. Однако 21 октября зампредседателя «Социально-христианского движения» Максим Гацак сообщил, что получил отказ из-за выбранного места проведения мероприятия. Сам он при этом считает, что «другого места для пикета против дедовщины как рядом с Минобороны и быть не может».

«Власти неоднократно запрещали акции по громким делам даже в разрешенных местах. Недемократический закон продолжает оберегать белорусских чиновников от недовольства граждан, создавая иллюзию, что их действия все поддерживают», — заявил Гацак.

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Как ранее передавало ИА REGNUM, тело солдата срочной службы Александра Коржича было обнаружено 3 октября в одном из подвалов в борисовских Печах. первоначальной версией следствия было самоубийством, однако в ходе расследования выяснилось, что на теле военнослужащего были обнаружены гематомы, а с его банковской карты за несколько месяцев списали почти тысячу белорусских рублей. СК РБ возбудило уголовное дело. Теперь у следствия три версии: суицид, убийство и доведение по суицида. Расследование взял под личный контроль Александр Лукашенко.

По делу уже задержаны десять человек, в том числе несколько сержантов, старшина роты, командир роты Коржича и его заместитель. Еще несколько человек были уволены или отстранены от работы. В частности, 21 октября был освобожден от должности начальник 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных сил полковник Константин Чернецкий. Как пояснили в пресс-службе президента, во время расследования выяснилось, что в учебном центре имели место случаи нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, а Чернецкий не осуществил должный контроль поддержания воинской дисциплины и правопорядка в подчиненном ему соединении.

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Также к расследованию дела о гибели солдата в Печах подключился комитет солдатских матерей. Женщины прибыли в военный городок, где встретились с сослуживцами Коржича. Председатель Республиканского комитета Белорусской общественной организации солдатских матерей Галина Чигринова призвала не использовать ситуацию в корыстных целях.

Случаи дедовщины в Белоруссии не являются систематическими и распространенными, и последний инцидент получил громкую огласку, вызвав огромное недовольство в обществе. Так, 15 октября в Барановичах активист провел одиночный пикет, выйдя с плакатом «Повесился солдат — командира под суд! Главнокомандующего — уволить!». Тогда же в Минске был начат сбор подписей за отставку министра обороны и главнокомандующего. Это обращение на платформе Zvarot. by набрало более десяти тысяч подписей, но петицию удалили по инициативе минобороны на время проверки.

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