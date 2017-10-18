В связи с гибелью солдата в Печах минобороны взялось за командование части

Печи, Белоруссия, , 16:39 — REGNUM В связи с гибелью солдата-срочника Александра Коржича в белорусском военном городке Печи уволен командир воинской части — начальник школы, где проходил службу погибший. Такое решение приняли в министерстве обороны Белоруссии, сообщили в пресс-службе ведомства 17 октября.

Министерство обороны проводит проверку состояния правопорядка в 72-м объединенном учебном центре в связи с тем, что военнослужащие не смогли предотвратить гибель молодого человека. В результате глава ведомства принял решение об увольнении из рядов Вооруженных сил командира воинской части — начальника школы, в которой проходил службу Коржич.

В минобороны РБ подчеркнули, что проверки в учебном центре продолжаются. Как заявили в ведомстве, наказание понесут не только те, кто совершил преступление, но и должностные лица, которые не приняли мер по поддержанию дисциплины.

Напомним, что 3 октября в подвале одного из зданий на территории военной части под Борисовом было обнаружено тело солдата срочной службы Александра Коржича с перевязанными шнурком обуви ногами и надетой на голову майкой. Военнослужащему был всего 21 год. По факту смерти солдата Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В ходе расследования задержаны уже десять подозреваемых. Среди них несколько сержантов, которые подозреваются в физическом насилии в отношении курсантов. В ходе следствия стало также известно, что сами сержанты отбирали у новоприбывших на службу еду и сигареты, а старшина роты пользовался банковской карточкой Коржича. Как ранее сообщало ИА REGNUM, последние задержания произошли во вторник, 17 октября. Задержали двух офицеров 1994 и 1989 года рождения. Отмечалось, что военнослужащие знали о произволе в отношении солдата, но бездействовали, поскольку хотели максимально сократить свою нагрузку. Теперь в отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статье 455 Уголовного кодекса Белоруссии «Бездействие власти, повлекшее тяжкие последствия».

Следователи по этому делу опросили несколько десятков солдат, которые служили вместе с погибшим. Выяснилось, что в сентябре поведение Коржича изменилось: он стал жаловаться на плохое здоровье, на боли в области сердца, на неправильное лечение. Однако, как отмечали сослуживцы, о суициде Коржич ничего не говорил. Солдаты не сообщили никаких подробностей о неуставных отношениях погибшего и руководства части.

Мать Коржича рассказывала, что сын говорил ей о поборах за нормальное существование в части. Позднее эта информация подтвердилась. Следствие установило, что в Печах старшие военнослужащие фактически вели сбор средств с курсантов за неограниченное по времени использование телефонов в нарушение установленного порядка. Сумма поборов колебалась от 20 до 40 белорусских рублей.

Гибель 21-летнего солдата стала резонансным событием. В сети стали активно обсуждать причины произошедшего и предлагать свои версии. В связи с чем в СК предупредили о том, что распространение слухов и домыслов в такой ситуации недопустимо. Само следствие отрабатывает три версии: убийство по мотивам личной неприязни, доведение до самоубийства вследствие неуставных отношений и суицид из-за психологической травмы. Дело взял под личный контроль президент Белоруссии Александр Лукашенко. Министр обороны Белоруссии Андрей Равков выразил соболезнования родителям погибшего военнослужащего.

В белорусских СМИ уже обратили внимание на то, что это беспрецедентный случай, когда дело о гибели солдата в армии получило такой общественный резонанс. Эксперты предполагают, что дело станет одним из самых громких, поскольку такого количества задержанных военнослужащих в белорусской армии за последнее время еще не было.

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