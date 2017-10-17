По делу о гибели солдата-срочника в Печах проходят уже десять человек

Минск, , 19:54 — REGNUM Ещё два офицера задержаны в рамках расследования дела о гибели солдата-срочника Александра Коржича в 72-м учебном центре министерства обороны Белоруссии. Об сообщили 17 октября в Следственном комитете республики.

Начальник отдела информации и связи с общественностью СК Белоруссии, полковник юстиции Сергей Кабакович заявил, что теперь по делу проходят семь сержантов, один прапорщик и два офицера.

Ранее сообщалось о восьми задержанных по делу о гибели Коржича. Однако позднее удалось установить, что офицеры воинской части, где служил погибший, бездействовали. Кабакович объяснил, что речь идет о командире роты, старшем лейтенанте 1994 года рождения, и его заместителе, капитане 1989 года рождения. По данным СК Белоруссии, офицеры знали о том, что прапорщик совершал преступления в отношении солдата-срочника Коржича, но ничего не делали. Кабакович подчеркнул, что военнослужащие бездействовали, поскольку хотели максимально сократить свою нагрузку.

В частности, после того, как рядовой прибыл из медицинской части, старший лейтенант даже не поинтересовался, где Коржич находился. В то же время в обязанности заместителя командира роты входило применять предупреждающие правонарушения меры, отвечать за морально-психологическое состояние личного состава, объяснил Кабакович. На основании этих фактов, по его словам, было возбуждено дело в отношении офицеров по части 3 статье 455 Уголовного кодекса Белоруссии «Бездействие власти, повлекшее тяжкие последствия». Подозреваемых заключили под стражу, их дела рассматриваются вместе со всеми остальными, проходящему по делу о происшествии в Печах.

Напомним, 3 октября 21-летний военнослужащий Александр Коржич был найден мёртвым в здании медицинской роты. После этого пять сержантов, которые служили в одной части с погибшим, были задержаны по подозрению в применении физического насилия в отношении подчиненных курсантов. Также сообщалось, что сержанты получали от курсантов сигареты и продукты, а старшина роты пользовался банковской карточкой рядового. Теперь им грозит до десяти лет лишения свободы за превышение полномочий.

У следствия есть три версии гибели солдата-срочника: убийство, доведение до самоубийства и суицид. Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял дело под личный контроль. Как заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, Лукашенко по нескольку раз в день докладывают о ходе расследования, и «позиция президента в этом вопросе настолько жесткая, что никто из виновных от ответственности не уйдет».

Позднее первый заместитель председателя ЛДПБ Олег Гайдукевич заявил, что ситуация с гибелью Коржича — это «не только страшная трагедия», но она также подрывает авторитет белорусской армии и всех силовых структур. По мнению политика, в этой ситуации определенные силы пытаются «дискредитировать всю армию и все силовые структуры». Поэтому обществу необходимо быстрое и эффективное расследование, вся информация о том, что произошло в Печах, наказание виновных.

Известие о гибели молодого военнослужащего не могло не всколыхнуть общественность. На одной из интернет-платформ было собрано несколько тысяч подписей с призывом как можно скорее привлечь к ответственности виновных.

Отметим, что, согласно данным минобороны РБ, по фактам нарушений уставных взаимоотношений в 2014 году было возбуждено 13 уголовных дел. В 2015 году было зафиксировано уже 27 таких нарушений, в 2017 году — 17. В белорусском военном ведомстве ранее также отмечали, что каждый десятый призывник в республике из последних двух призывов состоял на учете в милиции, две трети призывников задерживались работниками правоохранительных органов за административные правонарушения. Кроме того, 4% всех призывников ранее были тесно связаны с криминалом.

В 2000-х ситуация была другой: призывников хватало, и поэтому в армию не призывались лица, у которых судимость была снята или погашена. Теперь же в армии Белоруссии наблюдается дефицит призывного контингента.