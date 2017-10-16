Якутия: Не нужны нам химзаводы, у нас даже обычные ГРЭС взрываются

Якутск, , 13:34 — REGNUM Около 200 человек пришли на митинг за экологию Якутии, который проходил на окраине города возле аэропорта, где обсуждались темы строительства в Мегино-Кангаласском районе республики газоперерабатывающего комплекса и присвоения статуса национального природному парку «Ленские столбы». «Чистая экология — наше здоровье», «Не будем строить химзавод — спасибо скажет нам народ», «Якутия за чистую экологию», «Мы за чистый воздух! Мы за чистую воду!», — с такими лозунгами вышли якутяне на акцию протеста, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Организатор мероприятия, председатель общественного движения «Сир» Иван Степанов уверен, что если бы место и день были бы другие, людей было бы больше, но выбора общественникам не предоставили.

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На митинге, помимо резолюции, было принято решение обсудить строительство газохимического предприятия с общественной палатой. Провести на этой площадке встречу по теме метанолового завода не только с общественниками, но и с представителями лоббирующей проект «Якутской топливно-энергетической компании» предложил на акции протеста член общественной палаты Николай Барамыгин.

Комментируя акцию протеста, якутяне однозначно высказываются за то, чтобы предприятие было максимально безопасным, и напоминают, что, по мнению учёных, на вечной мерзлоте химзавод строить опасно. Есть и те, кто настроен категорично: «Не надо нам завода, у нас даже обычные ГРЭСы и угольные котельные взрываются, химический-то точно взорвётся», «Не нужны нам химзаводы, и Ленские столбы тоже не надо трогать!», «ЯТЭК, даже не пытайся!», «С нашими-то управленцами вероятность развития ЧП на объекте равняется 99,99%».

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«Не умеют ещё у нас строить заводы и фабрики и добывать полезные ископаемые, не причиняя вреда экологии и живущему в местах добычи и производства народу, — опасаются жители республики. — А строить химический завод с опасным производством, да ещё на берегу Лены, было бы верхом глупости. Когда где бы что ни добывали федеральные министерства геологии и промышленного освоения на северах, там всегда бардак и уничтожение живой природы, фауны и флоры».

Есть и те, кто считает, что экономике республики новое предприятие поможе, т и надеется, что получится реализовать этот проект с умом: «Рассмотреть природоохранные мероприятия, учтённые в проекте газохимического завода, действительно необходимо. Заказчик и проектировщики всегда могут договориться о самых минимальных природоохранных мероприятиях в ущерб экологии. С другой стороны, газохимический завод будет важным промышленным объектом и существенно повлияет на экономику республики».

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Собственно, этого и потребовали на экологическом митинге в Якутске: для начала ознакомить экологов, население региона и общественников с новым проектом предполагаемого строительству под крылом ЯТЭК газохимического предприятия. Потому что предприятие, которое жителям региона представляли в 2015 году, не обещало не загрязнять и не сливать в реку свои отходы.

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации Якутска митинг за экологию республики разрешили провести только 14 октября и только в отдалённом от центра города районе — заявка общественников на мероприятие на неделю раньше была отклонена без объяснения причин.

Напомним, проект строительства газохимического завода в Якутии уже обсуждали в 2015 году, и тогда люди, напуганные экологической угрозой, протестовали гораздо активнее, проект свернули. Теперь в том, что производство не будет вредным, жителей региона уверяет советник гендиректора ЯТЭК, бывший замминистра институтов развития гражданского общества Афанасий Егоров, но нового проекта завода экологи и общественники пока не видели.

1 октября на Якутской ГРЭС произошёл технологический хлопок, и жители Якутска почти на 4 часа остались баз света, газа и водоснабжения, а жители близлежащих районов — без электричества. В результате аварии рабочего с ожогами 40% тела госпитализировали в реанимацию Республиканской больницы №2, его состояние было на тот момент стабильно тяжёлое. Электроснабжение восстановили в этот же день, в близлежащих районах в том числе за счёт резервных источников питания.

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