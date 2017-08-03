Казань ответила Вашингтону и Москве: итоги съезда татар

Казань, , 17:07 — REGNUM Участники VI съезда Всемирного конгресса татар, прошедшего в Казани 2−3 августа 2017 года, в проекте своей резолюции осудили политику санкций США к России и поддержали обращение Госсовета РТ о сохранении института президентства в регионе. Кроме того, делегаты отметили, что на важном историческом этапе договор сыграл позитивную роль в этно-культурном, социально-экономическом и общественно-политическом развитии региона и страны в целом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Осуждаем политику санкций по отношению к России со стороны Соединённых Штатов Америки, цинично использующих политические инструменты в конкурентной борьбе, что негативно сказывается на сотрудничестве с европейскими странами, искусственно создаёт обстановку нетерпимости и противостояния», — заявляется в резолюции с уточнением, что съезд поддерживает курс руководства страны по отстаиванию интересов страны на международной арене.

По вопросу договора было заявлено следующее: «Выражаем убеждённость, что на важном историческом этапе Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан сыграл позитивную роль в этно-культурном, социально-экономическом и общественно-политическом развитие Татарстана и Российской Федерации в целом».

Выступая с приветственным словом глава Татарии Рустам Минниханов заметил, что «татары кровно заинтересованы в сильной России, гарантирующей успешное развитие национальных языков, культур и традиций народов на всей территории страны».

«Надёжным гарантом в этих вопросах выступает наш национальный лидер — президент страны Владимир Владимирович Путин. Его позиция последовательна и нацелена на поддержку этнокультурного развития народов, сохранение мира и согласия», — заявил он, добавив, что рассчитывает на поддержку федерального центра по вопросам этнокультурного развития народов.

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Напомним, 20 июля Владимир Путин провёл в Йошкар-Оле заседание Совета по межнациональным отношениям, посвящённое реализации на региональном и муниципальном уровнях Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. В своём выступлении он заявил о недопустимости снижения уровня преподавания русского языка в национальных республиках.

«Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это внимание», — отметил глава государства.

Подробности: Путин: Нельзя снижать уровень преподавания русского языка в республиках

Вопросу языка, на этот раз татарского, уделили внимание в резолюции и участники VI съезда Всемирного конгресса татар.

«Констатируем успешную реализацию государственных программ «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 — 2020 годы», «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014 — 2019 годы)», «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014 — 2020 годы». Считаем необходимым сконцентрировать усилия татарских общественных организаций на сохранении и развитии татарского языка, культуры и традиций народа», — отмечается в резолюции.

Среди важных проектов участники отметили развитие Болгарской исламской академии и одобрили проекты создания Музея татарской эмиграции и Портретной галереи татарского народа.

Кроме того, в адрес Госдумы РФ будет направлено обращение с предложением о ратификации Россией Конвенции об охране нематериального культурного наследия, принятой 17 октября 2003 года Генеральной конференцией ЮНЕСКО. Это необходимо, что включить в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества национальный праздник татарского народа «Сабантуй» и русский народный праздник «Каравон».

К министерству образования и науки РФ делегаты обратились с просьбой предоставить право обучающимся национальных школ сдавать Единый государственный экзамен на родном языке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля депутаты Госсовета Татарии на заседании единогласно приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину по вопросу создания специальной рабочей группы по выработке предложений по правовым вопросам договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью.

Депутат Николай Рыбушкин зачитал собравшимся текст обращения к главе государства, в котором отмечается, что «договор стал важным фактором сохранения политической, межнациональной, межконфессиональной стабильности».

«Договор как пример выстраивания конструктивных отношений между различными уровнями власти востребован в международной практике и, несомненно, содействует авторитету Российской Федерации и находит поддержку у абсолютного большинства жителей Республики Татарстан, — говорится в обращении. — Сегодня основные положения договора фактически получили закрепление в действующем законодательстве и вошли в практику взаимоотношений между федеральным центром и регионами».

Далее в тексте обращения депутаты отмечают, что в связи с истечением срока действия документа возникают определённые проблемы реализации ряда действующих норм Конституции региона.

В конце апреля 2017 года в Казани делегаты III съезда народов Татарии приняли резолюцию «О реализации государственной национальной политики в Республике Татарстан». В ней они просили сохранить наименование должности высшей государственной власти в республике и «проработать формы урегулирования возникающих вопросов, касающихся разграничения полномочий между федеральным центром и Татарстаном».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Татария — единственный регион в России, где сохранился институт президентства, хотя федеральный закон давал такую возможность только до 31 декабря 2015 года.

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